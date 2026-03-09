Un ministro de Kicillof criticó a los concejales de LLA que proponen bajar tasas en 116 municipios

NACIONALES

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco , hombre de máxima confianza del gobernador Axel Kicillof , criticó el movimiento coordinado de los concejales de La Libertad Avanza que presentaron proyectos para reducir o eliminar tasas en 116 municipios bonaerenses.

Les pidió que “dejen de mentir” y subrayó que esos cargos que definen los municipios tienen un impacto menor al 1% sobre la carga tributaria de la producción agrícola e industrial.

“Le pedimos al gobierno nacional y a los concejales de La Libertad Avanza que dejen de mentir, que dejen de llevar adelante operaciones de distracción. Les pedimos que se pongan a trabajar con proyectos que tengan como objetivo favorecer la producción, no destruir la producción”, subrayó Bianco en una conferencia de prensa que ofreció este lunes por la mañana, junto a los ministros Augusto Costa (Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica) y Estela Díaz (Mujeres y Diversidad).

El funcionario consideró que el gobierno nacional impulsa “permanentes ataques, operaciones de prensa e intentos judiciales de limitar la autonomía de los municipios en materia de fijar sus tasas”, con el argumento “de que en la Argentina los problemas de los comercios, de la producción agropecuaria e industrial tienen que ver con la excesiva aplicación de tasas municipales”. Y resaltó: “Queremos desmentir que esto sea una causa importante”.

Para cuestionar la iniciativa libertaria, motorizada por Sebastián Pareja (diputado nacional y presidente del partido La Libertad Avanza bonaerense), Bianco tomó un índice elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). “El 93,6% de la carga impositiva sobre la producción agropecuaria tiene que ver con los impuestos nacionales, que ¡Oh, casualidad!, mayoritariamente son impuestos nacionales no coparticipables. Es decir, que la recaudación se la queda [el presidente Javier ] Milei . El 56,5% son impuestos no coparticipables; el 37,1%, impuestos coparticipables. Solo el 5,7% de la carga tributaria sobre la producción agropecuaria es de impuestos provinciales. Apenas el 0,7% corresponde al impacto de las tasas municipales", dijo el ministro de Gobierno provincial.

En su cruzada contra la avanzada de los concejales libertarios, Bianco apeló también a un dato relevado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). “El otro indicador que estuvimos analizando es del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. El profesor Agustín Lódola [que dirige ese laboratorio] muestra que las tasas municipales explican solo el 0,9% del valor agregado bruto, a precios de mercado, en el promedio de las cadenas productivas de la Argentina”, indicó el funcionario kicillofista.

La Libertad Avanza presentó proyectos en los municipios en los que tiene representación con ediles con el objetivo de eliminar 138 tasas municipales, reducir otras 120 y simplificar 11. Según la información que difundieron usinas libertarias para apuntalar la seguidilla de iniciativas, Buenos Aires es el distrito con el promedio de tasas más alto del país. “El 81% de esas tasas no tienen una contraprestación clara”, afirmó Pareja al justificar el movimiento coordinado de los concejales mileístas.

Bianco, por su parte, subrayó que los inconvenientes productivos del país se derivan de las políticas nacionales y no del peso de las tasas municipales. “Es una mentira que el problema de la competitividad, de la producción y la generación de empleo en la Argentina tiene que ver con las tasas municipales; eventualmente, tendrá que ver con el sistema tributario nacional. Pero sabemos que el problema de la producción tiene que ver con otra cosa: con la apertura importadora, con la apreciación cambiaria, con la destrucción del mercado interno, con la caída de los ingresos de la población en la Argentina”, afirmó el ministro de Gobierno bonaerense.

Fuente: La Nación