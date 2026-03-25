Un ladrón se tiró al Riachuelo para escapar de la policía después de haber asaltado a una pareja de jubilados

Dos motochorros atacaron a una pareja de jubilados que esperaba el semáforo en Villa Lugano , rompieron el vidrio de su auto y les arrebataron una bolsa.

Los delincuentes intentaron escapar corriendo y uno de ellos se tiró al Riachuelo para esconderse , pero fue detenido horas después tras un intenso operativo de la policía. Su cómplice también fue arrestado en el lugar.

El robo ocurrió cerca del mediodía de este miércoles, en la calle Nazarre al 5300 . Un testigo llamó al 911 y alertó que los delincuentes, uno de ellos aparentemente armado, escapaban en moto tras el asalto.

Con la descripción de los sospechosos, la policía inició una persecución que terminó en la zona de 27 de Febrero y Cámpora. Allí, lograron detener a uno de los asaltantes, mientras que su cómplice se arrojó al Río Matanza Riachuelo , a la altura de Villa Soldati.

En la zona se montó un fuerte operativo, con la participación de Bomberos y un helicóptero de la Policía de la Ciudad , que trabajaron para dar con el prófugo.

Finalmente, tras tres horas de búsqueda, el delincuente fue encontrado oculto entre los pastizales . Lo tuvieron que sacar del agua entre varios efectivos.

Ambos delincuentes fueron trasladados a la comisaría 7B de la Ciudad, y serán indagados en las próximas horas.

Fuente: TN