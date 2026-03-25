El detrás de escena de la conferencia de Manuel Adorni: risas, omisiones, enojos y el consejo de Santiago Caputo

El nerviosismo le ganó a Manuel Adorni en su primera conferencia de prensa en lo que va del año . Todas las preguntas de los periodistas acreditados al jefe de Gabinete fueron sobre sus bienes sin declarar por los que la Justicia ya lo investiga y por el viaje ida y vuelta a Punta del Este en avión privado . “ Hay denuncias penales de por medio. Si doy detalles, voy a interferir en esas causas . Vivo en Caballito y el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo está declarado”, afirmó el ministro coordinador.

Esa fue la primera respuesta del intercambio de 29 minutos que tuvo con la prensa, después de 19 minutos de exposición en los que Adorni -que leyó toda su intervención- intentó dirigir la conversación a los anuncios de gestión, como el envío de 60 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia federa, la agenda legislativa, que ya había anunciado la semana pasada vía X; el 24 de marzo y la concesión del complejo turístico de Chapadmalal.

El jefe de Gabinete empezó sereno , pero terminó visiblemente ofuscado y reclamando a los periodistas que le pidieran disculpas. Se fue enojado y a paso raudo, igual que el resto de los funcionarios que quisieron acompañarlo en señal de respaldo. “ Sos apenas un periodista, no un juez . No tengo por qué responderte. Con mi dinero hago lo que quiero, me lo gané legítimamente ”, le dijo a El Destape. Incluso buscó entre sus papeles para leer tuits de los periodistas que lo habían ofendido.

“ ¿Te puedo pedir que te disculpes? Prácticamente todo lo que decís es falso” , interrumpió Adorni al

Tras la polémica por la inclusión de su esposa en el avión presidencial en la gira a Nueva York, se conocieron las imágenes del jefe de Gabinete y su familia abordando un avión privado rumbo Punta del Este y trascendió que el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti , compraron una casa en el barrio privado Indio Cuá Golf Club , en Exaltación de la Cruz. "Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado. Lo demás son conjeturas (...) La declaración jurada no está vencida y no se tuvo que declarar, parece que hay que explicar lo obvio", sentenció.

En tribunales también hay requerimientos para saber si la consultora de Angeletti tiene contratos con el Estado. El jefe de Gabinete señaló que cumplirá con el mandato constitucional y asistirá al Senado el 29 de abril para brindar su primer informe al Congreso.

En primera fila seguían con atención los pormenores de una conferencia atípica cinco de los nueve ministros: Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Pablo Quirno (Cancillería), Mario Lugones (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación) y la secretaria Legal y Técnica María Ibarzábal .

Al fondo lo escuchó de pie el presidente de Diputados Martín Menem, a un costado siguió la conferencia Santiago Caputo , que no suele acudir a la sala de conferencias.

Los grandes ausentes fueron la secretaria general de Presidencia Karina Milei , jefa política de Adorni, y Sandra Pettovello (Capital Humano) y Diego Santilli (Interior), dos de los funcionarios que sonaron para reemplazarlo .

La hermana del Presidente compartió una foto con el jefe de Gabinete varias horas después y después de que varios medios destacaran su ausencia. " Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad ", escribió Karina en redes, que desde Nueva York había ordenado el scrum de todo el gabinete para defender a su ministro.

El jefe de Estado se demoró, pero replicó mensajes de la Oficina de Respuesta Rápida de Presidencia , no dijo nada sobre la causa $Libra que involucra al mandatario. "PELEAR CONTRA EL STATU-QUO. Fin", escribió Milei al compartir de la cuenta oficial que dirige Juan Carreira, un funcionario que se referencia en Santiago Caputo.

Desde el domingo, el asesor firmó una tregua frágil con el ala karinista y asesora a Adorni . El consultor preferido de Milei se reunió a solas con el jefe de Gabinete antes de la conferencia y entró silbando a la sala, en el segundo piso de la Rosada .

Parado al lado del secretario de Comunicación Javier Lanari, no ocultó sonrisas y hasta alguna carcajada en los momentos más tensos de la exposición. “ Se reía de las preguntas de los periodistas, no de las respuestas ”, lo justificaron en su entorno. La estrategia oficial para salir del atolladero se concentra en polarizar con el periodismo.

Hasta el viernes, el ministro coordinador dejaba trascender que no daría más explicaciones a la prensa.

Convencidos o aferrados a la disciplina comunicacional, en el Gobierno enfatizan que los sucesivos tropiezos de Adorni no afectan la imagen del Presidente y la administración. Creer o reventar . Algunas de las consultoras que contrata el Ejecutivo dicen lo contrario , como los memes que circulan en redes y por teléfono . El Presidente y sus ministros tampoco reconocen ni la caída del consumo ni el aumento del desempleo.

Argumentan que el caso no se parece en nada al de José Luis Espert que debió renunciar a su candidatura en 2025 luego de que Milei lo defendiera y después de que trascendieran sus viajes en el avión de Fred Machado, deportado por narcotráfico a los Estados Unidos.

“ Cuando la Justicia me lo pregunte, se presentará la documentación correspondiente ", sostuvo Adorni, que había prometido que mostraría las facturas por el pago de su viaje por traslado ida y vuelta en avión privado a Punta del Este.

Hasta el momento solo se presentaron en el juzgado de Ariel Lijo un comprobante a nombre del amigo de Adorni, Marcelo Grandío, contratado por la TvP, y otra de un broker de aviones. "La dádiva está si es que hubiera sido un regalo. Al viaje yo lo pagué. Es un tema de investigación judicial ”, dijo el ex vocero.

El funcionario se mostró desafiante con los periodistas y, desde el principio, evitó mostrarse arrepentido, una táctica calibrada. " Todos ustedes tuvieron el tupé de poner el video con mis hijos en la televisión (...) es un tema de mi vida privada; por lo tanto, si el día de mañana deseo repetirlo, probablemente vaya a donde sea, donde me sienta a gusto, cómodo y seguro ", dijo.

Adorni -cuya primera justificación del viaje de su esposa a Nueva York fue que la había invitado el Presidente, un detalle que irritó a varios ministros - volvió a sugerir que se trata de operaciones en contra del “gobierno más reformista de la historia ” y comparó sus denuncias con otras, que no especificó.

Destacó que el Presidente, al igual que todos los funcionarios, tiene su renuncia a disposición , pero no la considera necesaria. Si no hay cambios, Milei y Adorni volverán a compartir un acto de gestión el viernes junto a Pettovello. Además, el jefe de Gabinete escenificará reuniones de gestión con el resto de los ministros.

Milei, que la semana pasada había defendido en redes al ministro, había sido más elíptico. “ La ignorancia es atrevida...Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política , ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad…”, escribió el jefe de Estado.

La situación de Adorni puso en suspenso los cambios en otras áreas del Estado , donde tiene influencia Caputo, como la SIDE y la ARCA. El jefe de Gabinete incluso destacó que el jefe de la ex AFI Cristian Augadra recibió una distinción el martes de la CIA , en la sede del organismo estadounidense en Langley, Virginia.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín