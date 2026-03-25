Murió Lila Pastoriza, periodista, ex militante de Montoneros y sobreviviente de la Esma

Lila Pastoriza , la periodista y dirigente de los derechos humanos, falleció en las últimas horas a poco de que se conmemorara medio siglo del golpe militar que inició la dictadura en Argentina que la secuestró y mantuvo cautiva quince meses en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma).

Pastoriza, quien había nacido en Mar del Plata, fue secuestrada por la dictadura cuando era integrante de la agrupación Montoneros, en 1977, y en la Esma tuvo que armar un archivo periodístico.

Inició su militancia en la facultad de Derecho de la UBA y luego como periodista trabajó en la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA), creada por Rodolfo Walsh. Años después, tras ser liberada de la Esma, se exilió en España y posteriormente en México donde se casó con el ex diputado Aníbal Jozami, fallecido en 2024.

Fue víctima de los delitos que se cometieron en la ESMA durante más de un año, hasta que el 25 de octubre de 1978 fue liberada.

Pastoriza se exilió luego a España, donde presentó un informe sobre su cautiverio ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En México participó además de la Casa Argentina de Solidaridad (CAS). Allí también abogó por la liberación de miles de personas detenidas ilegalmente, entre ellos su esposo Eduardo Jozami.

Con la vuelta de la democracia, regresó al país en 1984 y declaró ante la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep) y en el Juicio a las Juntas Militares que se realizó en 1985 durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Fue colaboradora de distintos medios periodísticos y participó del proyecto Parque de la Memoria, trabajó en el Espacio de la Memoria que funciona en al ex Esma y continuó brindando su testimonio en diferentes causas contra los represores que actuaron en la dictadura.

La periodista recordó durante una entrevista a la Esma como el lugar que más miedo le daba por la represión que se ejercía allí, aunque años después trabajó todos los días en el mismo lugar cuando el Gobierno kirchnerista trasladó allí el archivo del Centro de la Memoria.

"Yo no tenía ni idea de dónde estaba pero el lugar que más miedo me daba, y lo dije, era la Escuela de Mecánica de la Armada. Ellos querían que se tuviera miedo a la Esma. Al grupo represivo le habrá jugado muy a favor en un momento pero después le jugó en contra. Como muchas de las maniobras que hicieron de cierta audacia", dijo Pastoriza en una nota a Página 12.

La periodista participó del Juicio a las Juntas Militares en 1985 y se recuerda en su testimonio cuando contó cómo recuperó una carta que Rodolfo Walsh le había escrito a su hija.

"Yo lo conocía y lo había visto bastante en toda la etapa a partir de la detención de mi marido. Era amigo de mi marido y una de las primeras cosas que pregunté es qué pasó con Rodolfo Walsh y me dijeron que lo mataron cuando fueron a detenerlo" , dijo.

Y agregó: "Cuando me llevan a la pecera, me pongo a revisar los papeles y de esas cosas saco un escrito a máquina que es la carta a su hija y en una de las veces que me llevaron a mi casa me la llevé y se la pude dar a la mujer de Walsh".

Fuente: Clarín