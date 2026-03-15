Un joven fue asesinado de un cuchillazo en el cuello a la salida del cumpleaños de su novia en Punta Alta

Un joven de 22 años fue asesinado de una puñalada en el cuello tras una discusión con un conocido que lo atacó a la salida del cumpleaños de su novia en Punta Alta , al sur de la provincia de Buenos Aires.

El ataque ocurrió cerca de las 6 de la mañana de este domingo, en la calle San Juan al 773. Todo sucedió en la casa de la novia de la víctima ( Santiago Renna Merlo ), y delante de toda su familia.

Según los primeros testimonios, Renna Merlo y el agresor, Ariel Fernando Buono (30), se conocían y habían compartido el cumpleaños de S. E. horas antes.

En medio de una discusión, Buono sacó un cuchillo y apuñaló a Santiago, que murió en el lugar.

La novia llamó al 911 y cuando llegaron los patrulleros, los efectivos constataron que el joven ya no tenía signos vitales. Tenía una herida profunda en el cuello y estaba tirado sobre un charco de sangre.

Tras el crimen, la Policía montó un operativo en la zona y logró detener al sospechoso a pocas cuadras , cerca de su casa, en Santiago del Estero al 750 , en la ciudad cabecera del partido de Coronel Rosales .

Durante el procedimiento, los policías secuestraron el cuchillo que habría sido utilizado en el ataque.

El arma blanca fue encontrada a unos 25 metros de la escena del crimen. El joven habría intentado descartarla sobre una zanja.

La causa quedó a cargo de la UFIJ Nº5 del Departamento Judicial Bahía Blanca , que imputó al acusado por el delito de homicidio. Los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si hubo otros involucrados.

Fuente: TN