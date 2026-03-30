Un hombre murió ahogado tras el vuelco de un velero

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Un hombre murió ahogado un trágico accidente ocurrido en el Lago Epuyén, provincia de Chubut. La víctima participaba de una salida recreativa junto a otras cuatro personas y falleció luego de que el velero en el que viajaban volcara por el fuerte oleaje y las ráfagas de viento.

La víctima fue identificada como Gabriel Pitzel, de 47 años, oriundo de Lago Puelo. Las embarcaciones volcaron cerca de las 14:30 del sábado. Las personas restantes lograron salir del agua por sus propios medios.

Los rescatistas, en tanto, encontraron el cuerpo de Pitzel flotando en las cercanías del cerro Pirque y fue trasladado a un hospital cercano, donde confirmaron su deceso.

Cómo fue el accidente

Los cinco navegantes partieron a las 13 desde el sector de Puerto Patriada en dos veleros. Durante la travesía, las condiciones climáticas cambiaron de forma repentina y las fuertes ráfagas de viento y el oleaje provocaron que ambas embarcaciones perdieran estabilidad.

Cuatro de los cinco lograron salir. Algunos presentaron signos de hipotermia. Al no aparecer Pitzel se activó un operativo que contó con personal policial, autoridades de seguridad náutica y vecinos de la zona. Luego de varias horas de búsqueda, los rescatistas localizaron el cuerpo que yacía boca abajo en el agua

La investigación

Las autoridades buscan reconstruir el siniestro y determinar si las embarcaciones contaban con los elementos de seguridad requeridos y si existía una alerta meteorológica activa antes de la partida.



