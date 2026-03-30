Habló un compañero del alumno que ingresó a los tiros en una escuela: “Le desarmó la cabeza y dijo que quería matar a todos”

Un alumno que presenció el ataque en la Escuela N.º 40 de San Cristóbal , Santa Fe , reconstruyó la escena de violencia que se vivió dentro del establecimiento y aportó un relato estremecedor sobre el comportamiento del agresor.

Según su testimonio, difundido en LN+ , el atacante ingresó con el arma oculta dentro de un estuche de guitarra , salió del baño y lanzó una advertencia antes de comenzar a disparar: “ Gritó ‘sorpresa’ y empezó a los tiros ”.

Fuente: La Nación