Dónde queda la escuela de San Cristóbal en la que un alumno disparó contra sus compañeros

Un alumno de 15 años ingresó armado a la Escuela n.° 40 “Mariano Moreno” ubicada en San Cristóbal , provincia de Santa Fe, mató a un compañero de 13 años y dejó otros dos heridos . El hecho ocurrió en las primeras horas de este lunes y fue confirmado por Ramiro Muñoz , el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal.

Según se informó, el atacante extrajo el arma de su mochila y efectuó entre cuatro y cinco disparos. La víctima fatal tenía 13 años . El hecho consternó a esta ciudad santafecina, ubicada al oeste de la capital , a una hora de distancia. Este departamento es uno de los más poblados de la provincia, por detrás de Ceres.

Tras efectuar varios disparos y ser reducido por preceptores del colegio, el adolescente hirió a dos compañeros, de 13 y 15 años, de los cuales uno de ellos debió ser trasladado de urgencia a la ciudad de Rafaela . Por su parte, el autor del crimen fue aprehendido.

Según constató LA NACION , el hecho ocurrió a las 7:10 de la mañana y tuvo una repercusión inusitada en esta ciudad alejada del bullicio céntrico de la provincia. Una vez consumado el ataque, el alumno fue capturado por la policía y las autoridades declararon asueto por duelo y la posterior suspensión de las actividades programadas para esta semana .

Uno de los videos que se conoció del ataque muestra a una persona grabando desde un segundo piso, mientras se escuchan las detonaciones. Envueltos en pánico, una niña grita “corran” para alertar a sus compañeros . En apenas pocos segundos, el registro fílmico exponen con claridad los gritos desesperados y la búsqueda de resguardo para niños y adultos.

“Los docentes decían que era buen alumno, que mostraba buena conducta , eso llama la atención", explicó Ramiro Muñoz a TN . Por su parte, Julián, uno de los padres de los alumnos que presenciaron el tiroteo, dijo en diálogo con Aire de Santa Fe : “Todavía no estamos entendiendo mucho, estamos en shock. Me dijo que estaban esperando para formar cuando escucharon un tiro. Después, otro. Y ahí empezó a correr” .

Al ser atrapado por un asistente escolar, quien arriesgó su vida en pos de evitar una tragedia mayor, la policía de San Cristóbal y los servicios médicos se hicieron presentes para asistir a los dos heridos, uno de ellos trasladado bajo “código rojo” por las graves heridas provocadas por los perdigones.

Los directivos de la institución ubicada en la calle J. M. Bullo 1402 quedaron a disposición de las fuerzas de seguridad para prestar testimonio. Mientras tanto, el colegio quedó acordonado, sin que los medios de comunicación ni otras personas puedan ingresar. Los alumnos, minutos después de lo sucedido, fueron evacuados y se encuentran en compañía de sus padres.

Fuente: La Nación