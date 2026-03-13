Un hombre acusado de entrar a robar a dos casas fue linchado por los vecinos y murió en el hospital

Un hombre de 27 años, acusado de haber entrado a robar a dos casas , murió este jueves a la mañana en Mar del Plata luego de ser brutalmente golpeado por un grupo de vecinos que lo habrían descubierto en pleno acto delictivo.

El sospechoso permaneció internado durante varias horas en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde ingresó lúcido y consciente , pero se descompensó alrededor de las cinco de la madrugada y murió .

De acuerdo al informe preliminar de la autopsia, si bien existieron golpes, no habrían sido la causa de su muerte. En cambio, el hombre sufrió un cuadro de hipoglucemia que derivó en un paro cardíaco .

Según informó 0223 , el episodio se dio cerca de la una de la madrugada, cuando un vecino del barrio Nuevo Golf llamó al 911 por la presencia de una persona que ingresó de forma muy agresiva a dos casas ubicadas en Cerrito al 3300 y en Marcelo T. de Alvear al 3300 .

En ese momento, el personal policial llegó al lugar y logró reducir al acusado, que estaba siendo linchado por la gente de la zona. El hombre fue identificado como L.R.B. , quien presentaba un amplio prontuario por los delitos de robo y violación de domicilio, resistencia a la autoridad y contravenciones .

El caso quedó en manos de la UFI Nº7 de Mar del Plata , a cargo del fiscal Carlos Russo , que caratuló la causa como “averiguación de causales de muerte”. Mientras tanto, la investigación avanza para esclarecer la mecánica del episodio.

Fuente: TN