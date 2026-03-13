Hicieron un túnel, entraron a dos casas de un country con un arsenal de guerra y aterrorizaron a las familias

Dos hombres fueron detenidos en Capitán Sarmiento acusados de integrar una banda que cometía robos violentos en barrios privados de Junín y Lincoln. En uno de los hecho, cavaron un túnel para evadir el alambrado perimetral .

La investigación estuvo a cargo de detectives de la DDI Junín y la SubDDI Lincoln, bajo la supervisión de los fiscales Martín Laius y Fernanda Sánchez, tras varios asaltos cometidos en las últimas semanas.

El primer hecho se registró el 19 de febrero en Chacras del Camino , Lincoln, cuando cuatro delincuentes armados ingresaron a una casa tras cortar el alambrado. Ataron a un hombre y su pareja con precintos, llevaron a los nenes a otra habitación y robaron 20.000 dólares, tres iPhone y una escopeta calibre 16 , incluyendo una ametralladora con silenciador .

El 3 de marzo, en el barrio San Ignacio , en Junín, un guardia detectó a cuatro hombres que habían levantado el alambrado, pero la banda logró escapar sin concretar el robo.

El 9 de marzo, en el barrio Costa Verde , en Junín, los delincuentes ingresaron a dos viviendas durante la madrugada , ataron a las parejas y robaron dinero, joyas, 500.000 pesos, tarjetas de crédito y objetos personales , sin que hubiera heridos.

Tras analizar cámaras de seguridad, comunicaciones y testimonios , los investigadores identificaron a los sospechosos que se movilizaban en una pick-up Nissan Frontier azul . En un operativo encubierto en un galpón de Capitán Sarmiento, detuvieron a dos hombres , de 39 y 22 años, presunto cabecilla y hermano.

Durante la requisa, la policía secuestró un arsenal completo :

Los detenidos fueron imputados por robo calificado reiterado, robo en tentativa y tenencia de armas de guerra , y quedaron a disposición de la Justicia. Los investigadores no descartan que la banda esté vinculada con otros robos en barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires .

Fuente: TN