Un chico de tres años recibió un trasplante de corazón con una técnica inédita en un hospital nacional

El Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas concretó un procedimiento inédito en el sistema de salud pública argentino: realizó por primera vez una donación de corazón pediátrico en asistolia controlada mediante Perfusión Regional Normotérmica (PRN). El caso marca un hito en la medicina de trasplantes del país y abre nuevas posibilidades para ampliar la disponibilidad de órganos.

La ablación se realizó en un niño de 3 años que se encontraba internado desde hacía más de un año en el Sector de Crónicos de la Terapia Intensiva Pediátrica. El paciente tenía una enfermedad neurológica crónica refractaria y dependía de soporte tecnológico para sobrevivir. Tras confirmarse la irreversibilidad de su cuadro clínico, la familia tomó la decisión solidaria de donar sus órganos.

El procedimiento se convirtió así en el primer caso de ablación cardíaca pediátrica en asistolia controlada realizado en un hospital nacional de la Argentina.

El operativo fue posible gracias a un trabajo interdisciplinario que involucró a múltiples equipos del hospital y del sistema nacional de procuración de órganos.

Una vez confirmada la decisión de la familia, la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) coordinó el procedimiento junto con CUCAIBA, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y los equipos ablacionistas, que actuaron de manera articulada y rápida para llevar adelante la procuración.

“El logro fue demostrar que esta técnica es posible en un hospital nacional. Aunque es una práctica validada en el mundo, en nuestro país implica un cambio de paradigma”, explicó el doctor Juan Kiang, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular Infantil del Hospital Posadas.

Tradicionalmente, los trasplantes de corazón se realizan a partir de donantes con muerte encefálica , es decir, cuando el cerebro deja de funcionar pero el corazón continúa latiendo gracias al soporte médico.

La donación en asistolia controlada es diferente. En estos casos, el corazón del donante deja de latir y recién entonces se inicia el proceso de procuración.

Para poder preservar los órganos en esas condiciones se utiliza una técnica avanzada llamada Perfusión Regional Normotérmica (PRN). Este procedimiento permite restablecer de forma controlada la circulación sanguínea en determinadas zonas del cuerpo después del fallecimiento, manteniendo los órganos oxigenados y evitando su deterioro.

De esta manera se mejora la viabilidad de los órganos y el pronóstico para los receptores.

El Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Posadas es pionero en la implementación de esta técnica tanto dentro de la institución como en otros centros del país.

El avance del Posadas se suma a otro caso que conmovió al país y que también se vinculó con la donación cardíaca pediátrica en asistolia controlada. El 18 de junio, Felipe Palagani (un bebé neuquino de un año que vivía conectado a un corazón artificial) recibió un trasplante cardíaco en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Fue el primero realizado en Sudamérica a partir de un donante en asistolia controlada y uno de los pocos antecedentes en América Latina.

La historia estuvo atravesada por un vínculo humano extraordinario. Felipe compartía habitación con Luca, un niño de dos años que estaba internado tras un trasplante de hígado. Cada noche, Paula, la mamá de Luca, le cantaba una canción infantil para hacerlo dormir. A pocos metros, Pamela, la mamá de Felipe, escuchaba en silencio y le pedía: “Cantá más fuerte. Cantale para los dos”.

Semanas después, el corazón de Luca sería el que le daría una nueva vida a Felipe.

“Normalmente el corazón se extrae de un donante con muerte cerebral, pero este fue distinto: el corazón se paró solo. Es la primera vez en Argentina que se coloca un corazón que no está latiendo”, explicó en ese momento Carlos Cichero, presidente del Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires.

“Llevar adelante un procedimiento inédito en el país requirió no solo de la decisión y el compromiso de un equipo multidisciplinario, sino también de la infraestructura hospitalaria de alta complejidad que ofrece el Hospital Italiano de Buenos Aires”, enfatizó Jorge Barretta, jefe de Cirugía Cardiovascular Pediátrica de ese centro de salud. El procedimiento fue complejo: el corazón del donante permaneció detenido durante 30 minutos antes de ser implantado.

Finalmente, tras meses de recuperación y algunas recaídas, Felipe volvió a su casa en Neuquén el 7 de febrero de este año, transformando lo que durante mucho tiempo fue solo un deseo en una realidad.

Aunque ambos casos están vinculados con la donación cardíaca pediátrica en asistolia controlada, se trata de procedimientos distintos dentro de la cadena de trasplantes.

El caso de Felipe marcó el primer trasplante cardíaco pediátrico en el país utilizando un corazón proveniente de un donante en asistolia controlada.

El procedimiento realizado ahora en el Hospital Posadas, en cambio, representa el primer caso de ablación cardíaca pediátrica bajo esa modalidad realizado en un hospital nacional y utilizando perfusión regional normotérmica (método que mantiene los órganos con circulación sanguínea para conservarlos antes del trasplante) para preservar los órganos.

Ambos hitos, sin embargo, reflejan un mismo avance: la incorporación en la Argentina de técnicas que ya se utilizan en otros países y que permiten ampliar las posibilidades de donación y trasplante.

En un sistema donde la escasez de órganos sigue siendo uno de los mayores desafíos, cada innovación que permite sumar donantes potenciales se traduce en nuevas oportunidades de vida. Y detrás de cada avance médico, vuelve a aparecer el mismo gesto que lo hace posible: la decisión solidaria de una familia en uno de los momentos más difíciles.

Redactora de la sección Sociedad ctoledo@clarin.com

Fuente: Clarín