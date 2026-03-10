Las cadenas de cultivos piden pista para tener mayor competitividad y potenciar el desarrollo

En el marco de Expoagro, las cadenas de girasol, trigo, maíz y soja reafirmaron su compromiso con una agenda destinada a transformar el potencial agroindustrial argentino en más producción, empleo y generación de divisas . El mensaje fue transmitido durante la tradicional conferencia conjunta que realizan cada año en la muestra las entidades que representan a estos cultivos: Asagir, Argentrigo, Maizar y Acsoja.

Durante el encuentro, los referentes de cada cadena coincidieron en que la campaña agrícola se presenta auspiciosa para los principales cultivos, aunque advirtieron que para aprovechar plenamente las oportunidades del sector es imprescindible avanzar en condiciones que fortalezcan la competitividad y promuevan la inversión .

Entre los principales puntos señalados se destacó la necesidad de eliminar los derechos de exportación, medida que, según sostuvieron, permitiría incorporar mayor tecnología a los cultivos y, en consecuencia, incrementar la producción. A ello se suma el reclamo de una reducción de la presión impositiva provincial y municipal , así como la importancia de contar con un tipo de cambio libre y competitivo que brinde previsibilidad al desarrollo exportador.

Los representantes de las entidades —Rodolfo Rossi (Acsoja), Gonzalo Agusto (Argentrigo), Juan Martín Salas Oyarzún (Asagir) y Federico Zerboni (Maizar)— también subrayaron la importancia de profundizar la inserción internacional de la agroindustria argentina.

En ese sentido, destacaron la relevancia de avanzar en acuerdos comerciales con otros países o bloques económicos, como el recientemente anunciado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “ Abrirse al mundo es fundamental para mejorar la inserción internacional de la agroindustria”, señalaron en un comunicado conjunto, al tiempo que consideraron clave ampliar y fortalecer la red de agregadurías agrícolas en el exterior para facilitar el acceso y la consolidación de mercados.

La infraestructura fue otro de los ejes centrales del planteo. Las cadenas coincidieron en que la competitividad del sector depende en gran medida de contar con sistemas logísticos modernos y eficientes . En ese marco, consideraron prioritario avanzar con la licitación para la modernización de la hidrovía Paraguay–Paraná, además de mejorar el sistema ferroviario y asegurar el mantenimiento y desarrollo de rutas nacionales, provinciales y caminos rurales.

Asimismo, destacaron la importancia del acceso al crédito con tasas razonables , condición que consideran clave para impulsar inversiones productivas y aumentar la productividad y el valor agregado de la agroindustria.

Otro punto señalado fue la necesidad de corregir distorsiones impositivas, particularmente en materia de IVA . Según indicaron, es fundamental equiparar el impuesto a lo largo de la cadena o acelerar la devolución del denominado IVA técnico para evitar acumulaciones de crédito fiscal que afectan el capital de trabajo y las inversiones. También pidieron avanzar en medidas que reduzcan la informalidad para garantizar condiciones de competencia equitativas.

La agenda planteada por las entidades también incluye un fuerte énfasis en la innovación . En ese sentido, destacaron la importancia de avanzar en un marco normativo que incentive las inversiones en semillas, impulsar el desarrollo de biocombustibles, fortalecer el ecosistema AgTech y profundizar la articulación público-privada en ciencia y tecnología.

“Las propuestas que impulsamos no son demandas sectoriales, sino condiciones necesarias para que la agroindustria pueda desplegar plenamente su potencial”, afirmaron las entidades en el documento difundido durante la conferencia.

En relación con el contexto productivo, los dirigentes destacaron que la campaña agrícola muestra perspectivas favorables . Desde la cadena de girasol, Juan Martín Salas Oyarzún señaló que el sector atraviesa “una gran campaña”, con el ingreso de nuevos productores y exportadores. “Estamos entrando al pico de cosecha y tenemos precios sostenidos, lo que nos hace ser optimistas”, afirmó. También celebró los avances en el acuerdo comercial con la Unión Europea, aunque remarcó la necesidad de reforzar la presencia de agregadurías agrícolas para reducir la brecha de competitividad.

Desde Maizar, Federico Zerboni estimó una producción de maíz cercana a las 60 millones de toneladas y señaló que el desafío es comenzar a materializar el potencial productivo del país a partir de políticas públicas adecuadas. “ El sector tiene que llevar a la política un mensaje común . Queremos un país con inclusión, arraigo y generación de trabajo, y eso se logra con el maíz y con políticas públicas”, sostuvo. Además, consideró que el contexto actual representa una oportunidad para aumentar el corte de biocombustibles.

Por su parte, Rodolfo Rossi destacó que la infraestructura es un tema transversal que afecta a todas las cadenas. En ese sentido, celebró los avances en la preparación de los pliegos para las concesiones ferroviarias y la modernización de la hidrovía, aunque aclaró que los resultados de estas medidas se verán en el mediano plazo . “Son cambios cuyos resultados se verán recién en tres años, pero al menos hay un camino”, afirmó.

En el caso del trigo, Gonzalo Agusto destacó que la última campaña alcanzó una producción récord de 28 millones de toneladas, con 7 millones destinadas a molienda y 18,5 millones a exportación. Sin embargo, advirtió sobre desafíos vinculados a la calidad del cereal y la necesidad de mejorar prácticas como la fertilización para sostener la competitividad.

Rossi también volvió a plantear la necesidad de avanzar en una nueva normativa de semillas, al advertir que la actual legislación limita el acceso del país a tecnologías disponibles a nivel global y desalienta las inversiones en investigación y desarrollo.

Fuente: Clarín