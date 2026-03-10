Tiros y un muerto en una fiesta en la pileta: cayó una banda de ladrones que era dirigida desde la cárcel

La invitación a una fiesta en una casa quinta con pileta en Esteban Echeverría fue el anzuelo que sin querer usaron dos ladrones con pedidos de captura para que la policía descubra el lugar donde se encontraban y hagan un allanamiento que terminó con un tiroteo y un delincuente muerto que intentó fugarse tras saltar desde un primer piso.

“Ta la ubii” , decía la historia de Instagram de uno de los dos sospechosos que eran buscados por la DDI de Lomas de Zamora en el marco de una causa donde nuevamente una organización delictiva era manejada desde el interior de un penal bonaerense.

Esa publicación, donde se veía desde un primer piso el parque de una propiedad con pileta, un portón negro, un quincho y un galpón al lado, fue clave para los investigadores en la causa que tramita en la Fiscalía N° 3 de Lomas de Zamora.

Los detectives tenían el dato que se iba a realizar un after (una fiesta) donde iban a asistir varios jóvenes, entre ellos dos de los que tenían pedido de captura por varios robos agravados.

Sabían la calle y el día donde sería la reunión, pero les faltaba la precisión. Esa precisión se las dio la foto, al notar qué tipo de construcción era la quinta donde iba a celebrarse y las linderas. Era en una casa con pileta en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, en el sur del Conurbano.

Con el objetivo ya listo, se libró una orden de allanamiento en urgencia de la que participaron la DDI de Lomas de Zamora y una brigada del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Pasadas las 18 unos 20 agentes ingresaron al grito de “Policía”. Unos 20 jóvenes, entre chicos y chicas, fueron sorprendidos.

Varios quedaron tirados boca abajo junto a las motos que estaban estacionadas en la entrada. En cuestión de segundos todo se transformó en gritos y en el pedido de que nadie se moviera y que pusieran las manos en la cabeza.

Fue entonces que comenzaron los disparos desde dentro de la casa hacia los policías. Mientras, uno de los sospechosos saltó desde una ventana a un terreno lindero para intentar escapar. Todo quedó registrado en una cámara que llevaba colocada un policía en su pecho.

“Fueron más de 20 disparos”, precisó a Clarín una fuente de la investigación.

Producto del enfrentamiento murió un joven identificado como Diego Ezequiel López, de 23 años, quien recibió dos disparos. Herido, el joven también saltó por la ventana hacia el terreno lindero.

Si bien no era uno de los buscados en la causa por la que se realizó el procedimiento, se lo identificó y se determinó que tenía había estado preso hasta agosto del año pasado por una causa por la tenencia y venta de drogas.

La Policía buscaba a Nicolás Eduardo Llanelli (23) y a Jonathan Alejandro Rodríguez (22), dos integrantes de una organización que cometió al menos 15 hechos violentos, entre robos de autos y entraderas en zona sur.

Según la investigación, desde los penales de Magdalena y Olmos se encargaban de proveerlos de armas, documentación de vehículos, adulterar chapas patentes y de administrar el dinero que era robado a las víctimas.

