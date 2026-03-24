Un audio con la voz del capitán del ARA San Juan abrió una fuerte polémica en el juicio de Río Gallegos

EL CALAFATE.- Con una fuerte controversia por la difusión de un audio con palabras del capitán de navío Pedro Martín Fernández , comandante del submarino ARA San Juan , y la falta de definiciones sobre el secreto militar que se impone a documentos claves de la causa, se reinició este lunes en Río Gallegos el juicio oral por el hundimiento del buque y la trágica muerte de sus 44 tripulantes, ocurrido en noviembre de 2017.

El material sonoro, registrado durante una reunión del Consejo Asesor del Arma Submarina celebrada entre el 29 y 30 de abril de 2017 en la Escuela de Submarinos y Buceo, puso otra vez en el centro de la escena la situación técnica de la nave poco tiempo antes de su hundimiento, en un juicio donde se trata de establecer cuáles fueron las condiciones con las que salió a su última misión .

La audiencia de este lunes, en la que se debate la responsabilidad de cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina -el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide , el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa- se extendió por diez horas y media con breves cuartos intermedios y fue transmitida por la plataforma Zoom del Poder Judicial, ya que dos de los tres abogados querellantes siguen el juicio a distancia.

En el audio reproducido en la sala se escucha la voz del capitán del ARA San Juan siete meses antes del hundimiento , en el cual informa a sus pares el estado en que se encuentra el submarino: “ El estado actual de la unidad es operativo con una profundidad limitada a 100 metros, una velocidad autoimpuesta a máxima etapa 3 y como importante la indiscreción del ruido de la línea de eje al momento de parar máquinas” , sostiene la voz del comandante Fernández, fallecido en el hundimiento.

El audio fue difundido por el capitán de navío Villamide durante su declaración indagatoria.

Según se reconstruyó en esta jornada del juicio que llevó adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos , aquel encuentro, convocado por el capitán de navío Gabriel Attis, reunió a 21 oficiales submarinistas expertos, incluidos los comandantes de los submarinos ARA Salta y ARA San Juan . El propósito central consistió en analizar el reemplazo de la clase alta de submarinos por unidades de sexta generación, que incluyó un diagnóstico pormenorizado del ARA San Juan.

En el mismo registro, el capitán Fernández detalló la actividad desarrollada durante los primeros meses de 2017 por el ARA San Juan, explicó que el itinerario incluyó una navegación en enero, pruebas de capacidad de baterías durante dos semanas y una participación de ocho días en la primera etapa de la ejercitación conocida en la Armada como Coflomar .

Además, el oficial mencionó el adiestramiento realizado con aeronaves, un lanzamiento de torpedo de ejercicio y el traslado desde Mar del Plata hacia Puerto Belgrano , operativo que duró tres semanas y tuvo como fin el recambio de los dos periscopios del buque.

La primera difusión del audio se dio durante la declaración indagatoria de Villamide, sin que las familias que seguían el juicio estuvieran advertidas, lo cual generó la reacción de los abogados querellantes y de los miembros del Ministerio Público Fiscal que cuestionaron la difusión del audio. En el reinicio del juicio, la defensa de Villamide adelantó ante el Tribunal que volverían a utilizar el audio con la voz del capitán Fernández, alegando el derecho a defensa de su defendido.

“En atención a un pedido expreso formulado por las querellas esta defensa quiere avisar que va a utilizar en estas audiencias y en las que sea necesario el audio con el capitán Fernández que hemos pasado antes”, afirmó el abogado Juan Pablo Vigliero de la defensa del capitán Villamide y aclaró que la familia del capitán Fernández no estaba representada en la causa.

Desde el Ministerio Público Fiscal, el fiscal Gastón Pruzán pidió que se utilice el acta escrita en vez del audio tanto para no afectar a las familias como para no perjudicar el secreto militar hasta tanto sea resuelto como exponer esa información en sede judicial , considerando que se trataba de una reunión privada de la Armada.

En la misma línea, la abogada querellante Valeria Carreras cuestionó la autenticidad del audio y la forma en que el mismo llegó a manos del ahora destituido de la Armada, en tanto que su par Luis Tagliapietra cuestionó que no estaba certificado que quien hablara en el audio fuera efectivamente la voz del capitán Fernández.

Tras una deliberación, el Tribunal presidido por el juez Mario Reynaldi y los vocales Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini decidieron admitir la reproducción del audio como prueba, y “resulta pertinente y útil, por consiguiente es un elemento que hace al derecho a defensa”, según detalló Reynaldi.

En la misma línea, el tribunal advirtió que debía ser avisado con anticipación, cuando el audio fuera a ser utilizado. Sobre el punto, tanto la fiscalía como las partes querellantes hicieron reserva federal del caso .

El audio del capitán detallando el estado del ARA San Juan en abril de 2017 se reiteró durante la declaración testimonial que brindó en la audiencia de este lunes, durante varias horas, el capitán de navío Fabián Walter Krawinkel , quien fue jefe del Proyecto Submarino de la Dirección General del Material Naval, área de la cual dependió la reparación y revisión técnica de media vida por la que pasó el ARA San Juan entre 2007 y 2014.

El audio y las actas, al igual que otros que este lunes se mostraron durante el juicio tienen la calificación de “secreto militar” , situación por la cual el presidente del tribunal advirtió que aún estaban a la espera de que el departamento jurídico del Ministerio de Defensa determine levantarlo para diferentes pruebas que se mostrarán en el proceso, dado que el decreto 615 de 2024 modificó la Ley de Inteligencia nacional y ahora los archivos vinculados a Defensa y Seguridad deben contar con la autorización de la SIDE .

Para salvar esta situación se acordó que la Fiscalía, dentro de la prueba que muestre, hasta tanto se reciba la aprobación de la SIDE, exhiba de forma parcial los documentos , omitiendo la misión de los buques de modo que no comprometa la política exterior del país.

La controversia que sacude al juicio radica en la percepción de los hechos por parte de las distintas partes. Mientras los querellantes sostienen que las limitaciones que se fueron reflejando a largo de la jornada debieron encender alarmas de seguridad , desde las defensas de la estructura de mando implicadas se argumentó que el barco contaba con las reparaciones previstas por la normativa naval, también se mencionó que había constancia de todos los mandos que el ingreso a dique del ARA San Juan quedó formalmente previsto para el primer semestre de 2018 .

El juicio avanza ahora hacia etapas donde se analizarán con mayor profundidad los informes técnicos sobre las pruebas realizadas y las condiciones de las baterías. La mención sobre la limitación a 100 metros de profundidad constituye un dato que los peritos analizan bajo la lupa, intentando establecer si existió una relación directa entre las condiciones operativas informadas en abril de 2017 y el trágico desenlace registrado en el Atlántico Sur .

Fuente: La Nación