Hay alerta amarilla por vientos y vientos Zonda para este martes 24 de marzo: las provincias afectadas

Tras un lunes que comenzó con tormentas por la mañana y luego siguió con condiciones favorables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 24 de marzo una serie de alertas amarillas por vientos y vientos Zonda que alcanzan a seis provincias.

La alerta amarilla por viento afecta a las provincias de Chubut , Mendoza , San Juan , San Luis , Santa Cruz y Tierra del Fuego . En estas zonas se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 65 kilómetros por hora y con ráfagas que pueden alcanzar los 110 kilómetros por hora.

En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda en el sur de Mendoza , donde se esperan velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas.

Frente a estas condiciones, el organismo nacional emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población:

El SMN también emitió el pronóstico del tiempo para este martes en el AMBA, en donde se esperan condiciones favorables que se mantendrán durante los próximos días y hasta el fin de semana .

En la ciudad de Buenos Aires se prevé una jornada despejada, con una temperatura mínima que comenzó en 11°C y una máxima que llegará hasta los 23 grados . Las condiciones se mantendrán estables también el miércoles, mientras que recién hacia el sábado se esperan precipitaciones.

En la provincia de Buenos Aires, el panorama será similar, con cielo despejado durante todo el martes y una mínima que arrancó en 9°C y una máxima de 22 grados . Para el miércoles se espera una leve suba de la temperatura, con condiciones estables.

Para el resto del país se prevén temperaturas máximas y mínimas de 23°C y 11°C en Córdoba ; 25°C y 15°C en Tucumán ; 21°C y 12°C en Santa Fe ; 21°C y 11°C en Entre Ríos ; 24°C y 15°C en Jujuy ; y 23°C y 14°C en Salta . También se esperan 25°C y 19°C en Misiones , 28°C y 15°C en La Rioja , 25°C y 14°C en Santiago del Estero y 28°C y 12°C en San Luis . Por su parte, en San Juan se prevé una máxima de 30°C y mínima de 12°C; en Mendoza , 26°C y 11°C; en Río Negro , 20°C y 10°C; en Chubut , 17°C y 8°C; y en Santa Cruz , 9°C y 5°C.

Fuente: La Nación