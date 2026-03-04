“Último Primer Día”: coordinan la logística y el acompañamiento para más de 300 estudiantes

MADARIAGA

De cara al Último Primer Día (UPD) 2026 que se celebrará el lunes 9 de marzo, autoridades municipales, representantes educativos, fuerzas de seguridad, egresados y padres responsables mantuvieron una reunión organizativa para coordinar la logística y el acompañamiento del evento.





El encuentro fue impulsado por la Dirección de Juventud y contó con la participación de Jefatura Distrital, efectivos de la Policía Comunal, familias de las 11 escuelas secundarias involucradas y el referente Marcelo Eralz.





Según se informó, la celebración comenzará a las 2 de la madrugada en la intersección de Pellegrini y Calle 2, y luego los estudiantes se concentrarán en el espacio del Bicentenario antes de ingresar a los establecimientos educativos.





“El motivo de la reunión fue organizar el acompañamiento a los más de 300 jóvenes que participarán del evento”, explicó el director del Área de Juventud, Tomás Arrachea. Además, subrayó la importancia del trabajo conjunto entre autoridades y familias para garantizar el bienestar de los estudiantes y permitir que vivan esta experiencia de manera segura y organizada.