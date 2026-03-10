Tres gobernadores y el debate por quién tiene el mejor vino tinto: “Fue más fuerte que el cruce de Milei con Rocca”

NUEVA YORK.-El debate empezó como una chicana en el Council of the Americas. “Fue más fuerte que el cruce del presidente con Paolo Rocca” , bromeó ante LA NACION el gobernador de Chubut, Ignacio Torres , quien se subió al ring con Marcelo Orrego , de San Juan, y Alfredo Cornejo , de Mendoza, a disputarles el puesto de mejor “Pinot Noir” de la Argentina. “Chubut tiene el mejor Pinot de América, en el debate quedó claro, hubo una votación y ganó la provincia. A Mendoza le dejamos el Malbec y a San Juan tal vez un Chardonnay”, dijo a LA NACION.

El “cruce” chicanero se dio durante el encuentro previo al inicio del evento Argentina Week en Nueva York, cuando los mandatarios exponían por paneles y los inversores extranjeros escuchaban. Y el ida y vuelta entre ellos generó risas. Orrego le contestó a Torres. En diálogo con este medio, en la puerta del JP Morgan Chase, sobre Park Avenue, soltó: “Lo de Nacho claramente es una expresión de deseos , pero los mejores vinos son sanjuaninos , nosotros el año pasado ganamos la medalla de oro”.

Cornejo le había retrucado antes. “Si ustedes tienen el mejor vino, nosotros tenemos los mejores langostinos”.

En el almuerzo del lunes en el Council hubo un momento de sorpresa, cuando un repartidor acercó a la sede dos bolsas de una casa de empanadas.

Más tarde, la imagen que se viralizó de la cartelería de Times Square dando la bienvenida a Alfredo Cornejo generó repercusión. Algunos pensaron que el mandatario había promocionado con recursos propios a modo de propaganda el saludo, sin embargo, el origen del cartel fue una gentileza de Nasdaq, luego de que la ministra de Energía de Cornejo fuera a la apertura de la bolsa electrónica.

Los once gobernadores que llegaron a Nueva York por el Argentina Week ofrecen diferentes inversiones a los empresarios. Pero los dos rubros en los que más atención hay es en minería y energía. Muchas de las provincias presentes tienen explotación de litio, cobre y oro. Y también yacimientos de petróleo.

