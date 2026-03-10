Dan un inusual consejo médico para este año debido a la creciente circulación de la “supergripe” H3N2

La temporada de gripe que está comenzando en el hemisferio sur será diferente a otras debido a la circulación de una nueva cepa , el subclado K de la influenza A (H3N2) , conocida popularmente como “supergripe”. El patógeno ha demostrado ser más contagioso en su paso por el hemisferio norte, lo que dejó más casos graves y muertes. Por eso, un experto argentino advirtió que este año es recomendable adoptar medidas extraordinarias .

Esta semana comenzó la campaña de vacunación pública contra la gripe en gran parte del país, con las dosis que repartió el Gobierno nacional en las provincias. El objetivo es inmunizar a los grupos de riesgo para que no contraigan la infección. En diálogo con Clarín , Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, aseguró que la inmunización esta temporada debería ser más amplia.

“Mi recomendación es que este año se vacunen tanto los grupos de riesgo como los que no pertenecen a esos grupos, para tener protección contra una cepa de mayor transmisibilidad y tener una protección razonable contra las formas graves como la hospitalización. Es un año en el que hay que estar muy atento”, señaló López en diálogo con Clarín .

Los grupos de riesgo , para los que la vacuna está cubierta al 100 por ciento , son: los bebés de 6 a 24 meses (dos dosis separadas al menos de 4 semanas); entre los 2 y 64 años con factores de riesgo (una dosis anual); mayores de 65 años (una dosis anual); embarazadas y puérperas; personal estratégico y de salud (una dosis anual).

López agregó que “lo que hizo bien este año el Gobierno fue adelantar la vacunación. En Europa y Estados Unidos ocurrió que hubo muchos casos en lactantes, niños y adultos mayores, pero afectó a todas las edades. La mortalidad infantil por gripe llevaba hasta hace dos semanas 79 niños muertos ”.

El experto detalló que “En Argentina, hasta este momento se estudiaron 122 cepas de H3N2 de las cuales 85 fueron del subclado K . Como contra el subclado K no tenemos inmunidad, conviene vacunarse. El Estado va a vacunar gratis a los grupos de siempre y el que no esté dentro de esos grupos va a tener que hacerlo de forma privada”.

La vacuna que está disponible en los vacunatorios públicos es trivalente, que protege contra tres cepas, dos de influenza A : (H1N1) y (H3N2); y una de influenza B (linaje Victoria). En los privados también está disponible una cuadrivalente (protege contra una cepa más).

Para aquellos que no integran los grupos de riesgo y quieren estar protegidos este año consta la “supergripe”, la vacuna llegó a los vacunatorios privados el 27 de febrero y tiene un costo de 66.500 pesos , aunque la mayoría de las prepagas cubren el 40 por ciento , con lo que el costo final termina siendo de 40.000 pesos .

Fuentes del vacunatorio Vacunar contaron que “la demanda va a ser sostenida y creciente por lo acontecido en el hemisferio norte. Estamos en las 1.300 dosis diarias . Este año vemos más interés porque hubo mayor impacto mediático con lo sucedido allí este invierno”.

¿Es mejor darse la trivalente o la cuadrivalente? López respondió que casi todo lo que se va a aplicar este año es trivalente, por lo que la cuadrivalente disponible sería marginal: “Es lo que está recomendando la OMS, debido a que el linaje Yamagata de la influenza B prácticamente no circula desde hace varios años. El que circula es el linaje Victoria, que es el que está incorporado en la vacuna. Ergo, la inmunidad que se va a generar este año será contra los dos serogrupos de A (H1N1) y (H3N2), cepa Singapur, y el B linaje Victoria”.

Sobre la cepa Singapur , López explicó que “tiene un clado muy parecido , o del cual deriva el subclado K, lo que podría eventualmente darnos una mayor inmunidad” contra esta nueva cepa que ya ha puesto en vilo a una parte del mundo y ahora apunta los cañones hacia la zona austral del planeta.

Fuente: Clarín