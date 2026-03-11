Tras la polémica de Adorni, Guillermo Francos contó que usó una sola vez el avión presidencial: fue por la muerte del Papa Francisco

Guillermo Francos habló este miércoles respecto a la polémica en torno al actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por el viaje a Nueva York en el avión presidencial junto a su esposa.

"El tema se ha agrandado demasiado, pero yo creo que uno tiene que tomar la respuesta que hizo él y hacer un análisis ", dijo en diálogo con A24.

Al ser consultado respecto a cuántas veces subió a su esposa al avión presidencial, el ex funcionario dijo que nunca lo hizo.

" Yo viajé una vez en el avión presidencial, que fui el día que murió el Papa Francisco, que fuimos al Vaticano. Después hice otro viaje con el Presidente, casualmente a la entrevista con el Papa, pero fuimos en avión de línea en esa ocasión todos", expresó.

Francos se diferenció así de Adorni, en medio de los cuestionamientos desde la oposición por el uso de recursos públicos por parte de familiares de funcionarios.

La esposa de Adorni no fue la única cónyuge que sumó a la delegación. También fue de la partida, en la visita al Ohel, la esposa del canciller Pablo Quirno, Josefina. La esposa de ministro de Relaciones Exteriores también lo había acompañado en su reciente gira a la Conferencia de Seguridad en Münich y a Roma, donde fue recibido por el Papa León XIV. Desde Cancillería aclararon que la esposa de Quirno hacía una semana que estaba en los Estados Unidos.

La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra Adorni para que se investigue "los privilegios de la casta política que él ahora usufructúa a cara descubierta".

Además, expresó que el presidente Milei debería pedirle la renuncia indeclinable a su actual jefe de Gabinete.

Mientras la mitad del país es pobre, la inflación está descontrolada y hay 4M de indigentes, el Presidente viajó a los EEUU con una comitiva de 48 personas que incluye hasta un asesor para Fabiola Yáñez. Se alojarán en el Park Hyatt NY (900 USD x noche). Todo tercermundista. Fin. pic.twitter.com/jyTL8IJdyG

Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulón anunció en X que presentó un pedido de informes. "Para saber quién pagó ese viaje, qué rol cumple en el viaje y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses", consignó.

En tanto, en redes sociales comenzó a circular un posteo de Adorni de 2022, donde cuestionaba un viaje de Alberto Fernández con una abultada comitiva, que incluía hasta un asistente de la entonces primera dama Fabiola Yañez.

La polémica se produjo dos semanas después de que el Gobierno limitara "los traslados por misiones o comisiones al exterior". En esa resolución, se impuso un límite máximo de viajeros por comitiva, se obligó a los funcionarios a llenar nuevos formularios y se definió que las autorizaciones de traslados y las eventuales excepciones tendrían que ser aprobadas por el propio jefe de Gabinete.

Fuente: Clarín