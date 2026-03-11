“Conmigo no tienen nada que arreglar, están en manos de la Justicia”, la dura respuesta de Karina Milei al abogado de Chiqui Tapia por la causa AFA

Luego que el abogado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Gregorio Dalbón aseguró que la causa por presunta evasión es "absolutamente política" y se resolverá con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei salió al cruce. "Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar", disparó.

"Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin", sentenció la funcionaria nacional a través de un posteo en su cuenta de X.

Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin. https://t.co/IbcZk3JvQ5

La respuesta de la hermana del presidente Javier Milei llegó pocos minutos después de que Dalbón dialogó con la prensa en las escalinatas de los Tribunales. El letrado había acompañado a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, quien debía presentarse a declaración indagatoria en una causa que investiga una presunta millonaria evasión de aportes.

El expediente, impulsado a partir de una denuncia del Gobierno a través de ARCA, apunta a una presunta evasión cercana a los 19.000 millones de pesos. Sin embargo, al igual que otros directivos involucrados en la investigación, Toviggino presentó un escrito ante la Justicia y optó por no responder preguntas durante la audiencia.

"Esto es una cuestión absolutamente política, no es una cuestión jurídica y se va a terminar arreglando políticamente. No con Santiago Caputo, pero posiblemente con Karina ", apuntó Dalbón.

Y arremetió: "Es evidente que el Estado, si está hace 4 meses hablando de la AFA es porque se quiere quedar con la AFA . Y la AFA se la quiere quedar Santiago Caputo ".

Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín

Fuente: Clarín