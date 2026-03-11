Patricia Bullrich en Expoagro: defendió las reformas del Gobierno, sostuvo que la industria está bien y evitó hablar de Diego Valenzuela

La senadora Patricia Bullrich llegó cerca del mediodía de este miércoles a Expoagro, en San Nicolás, donde hasta el viernes se desarrolla la mayor feria de la agroindustria. Bajo un sol intenso, defendió el rumbo económico del Gobierno frente a las señales que se ven en la muestra: productores entusiasmados, pero industriales preocupados.

Antes de iniciar su recorrido, en medio de un calor que hacía más difícil la caminata, Bullrich defendió la marcha de la economía libertaria frente a algunos problemas que se evidencian en esta feria, como el contraste entre el entusiasmo de los productores y la depresión de los industriales.

Bullrich, además de defender la marcha de la economía libertaria, explicó las reformas que el Gobierno busca impulsar en el Senado, entre ellas una para permitir que capitales extranjeros compren tierras locales y otra para simplificar la legislación sobre propiedad privada. Y reclamó una mayor difusión en los medios de comunicación de la ley del RIGI para que las pymes puedan recurrir a ese régimen.

La ex ministra de Seguridad estaba acompañada por varios de sus colegas del Senado, entre ellos Bartolomé Abdala, Francisco Paoltroni, Diego Valenzuela, Pablo Cervi, Joaquín Benegas Lynch y María Emilia Orozco. Después de pasar por el sector institucional de la feria junto a José Aranda, de Clarín, y autoridades de La Nación, hizo un recorrido por el predio, donde la gente se le abalanzaba para pedirle fotos.

Un rato antes había recorrido Expoagro la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, con quien mantiene una muy mala relación, marcada por una fuerte rivalidad política. Ante la consulta de la prensa, Bullrich también evitó involucrarse en la interna oficialista y opinar sobre la situación de Valenzuela, cuyo pase al frente de Migraciones fue abortado por la hermana del Presidente, Karina Milei, y por el armador bonaerense Sebastián Pareja. Valenzuela dijo minutos antes a este diario que tiene con Pareja “una relación perfecta”.

Más aún, el senador aseguró a este diario que habló del tema por teléfono con la secretaria general de la Presidencia cuando ella volaba rumbo a Chile con el Presidente, para asistir a la asunción de José Antonio Kast.

Consultada sobre qué iba a hacer el Gobierno con Sergio Galvarino Apablaza, que enfrenta en su país una causa por el asesinato de un senador, Bullrich dijo que estaban a favor de extraditarlo y que ya iban a quitarle el refugio. “Argentina no puede ser tierra que refugie asesinos”, dijo a este diario.

Bullrich también habló de un tema sensible para el campo, las retenciones. “Ustedes saben que en el Gobierno ya ha habido varias bajas de retenciones a los productos regionales y también a las retenciones de los productos más importantes. Nuestro compromiso, como siempre, es bajar lo más que podamos los impuestos y las retenciones, que son un impuesto totalmente regresivo, siempre con una premisa que para nosotros es innegociable: mantener el superávit, que es lo que nos da la estabilidad en el país”.

“Uno mira la industria que está alrededor del campo y la cantidad de tractores que se venden, la cantidad de camionetas que se venden, la producción que tiene Argentina tanto en el mercado interno como en exportaciones. Yo te diría que están todos contentos”, sostuvo al preguntársele sobre la crisis en la industria, en contraste con el entusiasmo de los productores. En los últimos meses son varios los sectores que reportan cierres y parálisis.

“Estamos en Expoagro. Vinimos a hablar del campo, vinimos a contar todas las cosas que se pueden hacer, las que salieron en la ley laboral —que quiero que el senador Pablo Cervi explique un poco—. No voy a hablar de eso, me parece que es secundario frente a lo que estamos viviendo”. Así se refirió al caso Valenzuela antes de cederle la palabra a Cervi.

“Hace un año y medio, cuando yo era ministra de Seguridad de la Nación, nosotros les sacamos el estatus de refugiados a quienes eran requeridos por homicidios en sus países. Tanto a Apablaza, que está acusado por el homicidio de un dirigente de la UDI en Chile, como a (Leonardo) Bertulazzi, de las Brigadas Rojas, uno de los asesinos de Moro. A ambos les quitamos esa protección mentirosa que tenían como si fueran refugiados. La Argentina no puede ser una tierra que refugie asesinos que mataron en sus países. En consecuencia, luego hubo una instancia judicial más, pero este gobierno quiere que Apablaza y Bertulazzi —ahora Apablaza— sean extraditados como corresponde. Mataron en sus países y tienen que cumplir la pena allí”, sostuvo a Clarín.

