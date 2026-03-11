Cuándo y a qué hora declara Chiqui Tapia en la causa AFA: ¿se podrá ver la audiencia online?

Tras la postergación de la indagatoria, este jueves 12 de marzo el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia , declarará en la causa en la que está acusado junto a otros dirigentes de la retención indebida de impuestos y tributos por 19.300 millones de pesos.

El juez pospuso la audiencia porque Tapia cambió de abogados y estos pidieron estudiar la causa. Sus defensores anteriores habían pedido la nulidad de la indagatoria porque la Cámara debe resolver el planteo de cierre de la causa.

Este jueves 12 de marzo, Chiqui Tapia se presentará a declarar en los tribunales del fuero Penal Económico a las 12.

Por lo general, las audiencias de indagatoria en la justicia penal económica argentina son privadas y no se transmiten en vivo online para el público general, limitándose a las partes involucradas.

En este sentido, el juez pidió que en el piso de su juzgado no haya nadie que no tenga una actividad judicial para cumplir. Puntualmente no quiere periodistas que perturben a los acusados. Asimismo, se espera que se mantenga en pie el operativo de seguridad especial dispuesto para la audiencia postergada.

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino; el gerente general, Gustavo Lorenz; y el ex y actual secretario general de la entidad Víctor Blanco y Cristina Malaspina también habían sido citados a indagatoria.

La acusación es por el delito de retención indebida de tributos que tiene una pena de dos a seis años de prisión.

Cabe recordar que la causa se inició en diciembre pasado por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la falta de pago por parte de la AFA de 19.300 millones de pesos por el impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales en distintos períodos de marzo de 2024 a septiembre del año pasado.

Fuente: Clarín