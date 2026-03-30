Tras el fallo de YPF, Kicillof le pidió a Milei que tenga cuidado con lo que dice y que evite que siga subiendo el precio de la nafta

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , brindó este lunes una conferencia de prensa tras conocerse el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de YPF y le pidió al presidente Javier Milei que tenga "prudencia" con sus declaraciones porque podría dar "argumentos para una apelación" de parte de los fondos buitres.

"Hay quienes siempre no solo están del lado de los privados sino del lado de los buitres, del lado de quienes atentan contra Argentina. Siempre le dan la razón a los buitres y esto debería ser una enseñanza: está primero el interés nacional y la soberanía argentina", marcó el mandatario provincial, quien fue integrante del ministerio de Economía e interventor cuando se realizó la expropiación de la compañía petrolífera.

En ese sentido, afirmó que Milei "proponía reprivatizar YPF con el argumento de que se había hecho mal y siempre tiene que ser privada" y le pidió al jefe de Estado que tenga "prudencia" en sus declaraciones.

"Si alguien insiste en que tenían razón los demandantes, los fondos buitres, sigue dando argumentos para una apelación. Observar al Presidente darle la razón a quienes querían quedarse con YPF, quienes querían una indemnización absolutamente desproporcionada, es riesgoso, además de absolutamente contrario a los intereses de nuestro país ", señaló Kicillof.

Por otra parte, el gobernador le pidió a la gestión nacional que "cuide el bolsillo de los argentinos" , en el marco de una guerra en Medio Oriente que está haciendo subir el precio del barril de petróleo.

"Tenemos YPF nacional para que ante alguna turbulencia o volatilidad del precio de los hidrocarburos no se descargue sobre el bolsillo de los argentinos, entonces llamo al Gobierno a que cuide el bolsillo de la gente , para eso YPF debe ser nacional", indicó.

Durante una exposición que duró casi una hora, que reemplazó a la habitual conferencia de prensa del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, el mandatario provincial se dedicó a explicar cómo fue el proceso de expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner y por qué fue beneficioso para la compañía y el país, según argumentó con gráficos de barras.

"En los '90 se llevaron a cabo privatizaciones a las apuradas, mal hechas. El resultado fue una calamidad para Argentina. Se conoce el caso de Aerolíneas, Aguas Argentinas, YPF. Hubo un vaciamiento de activos estratégicos de empresas argentinas", indicó Kicillof y aseguró que "ahora hay un Gobierno que pretende lo mismo".

El gobernador bonaerense recordó que "la privatización de YPF condujo a un desastre para el país" , porque "Repsol usó la exploración de YPF para expandir a otros países y abandonó la producción de los yacimientos en Argentina", de forma que "Argentina perdió su autoabastecimiento energético durante la gestión privatizada".

Por otra parte, el ex ministro de Economía recordó que cuando se llevó al Congreso nacional el proyecto de expropiación, se aprobó con "208 votos a favor en Diputados", que contó con el apoyo del peronismo y el radicalismo: "Casi todos menos el PRO, porque Mauricio Macri al igual que Milei considera que YPF debe ser privatizada", marcó.

Asimismo, Kicillof dijo que había "trascendidos" de que desde el Gobierno "estaban en negociaciones para pagar" a los fondos buitres, antes de que saliera el fallo este viernes. "Todo eso afortunadamente terminó", destacó.

" Ahora es total responsabilidad de la administración de Milei seguir defendiendo a la Argentina, si es que aparece una nueva instancia, si es que insisten los demandantes", subrayó.

Fuente: Clarín