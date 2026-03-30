Mansión en Pilar: la Fiscalía de Casación pidió que la causa vuelva al juez federal Daniel Rafecas

El fiscal general de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar pidió este lunes que la causa en la que se investiga la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino , vuelva al primer juez que la tuvo: el magistrado federal Daniel Rafecas.

Lo hizo en un dictamen que presentó ante la Cámara de Casación que debe resolver una disputa entre dos magistrados: el juez federal de Campana, Adrián González Charvay , -quien hoy tiene la causa- y el magistrado en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky , quien la reclama.

Si bien Rafecas no forma parte de esa pelea, el fiscal Villar entendió que debe ser ese magistrado quien investigue la denuncia porque es el que tiene la competencia para investigar el delito de lavado de dinero.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín