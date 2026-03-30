Incertidumbre por el destino de 44 propiedades que fueron de la obra social de las Fuerzas Armadas y pasan a disposición del Estado

En medio de la disolución del ahora ex Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y la puesta en marcha de la nueva entidad que atendería a los militares a partir del 1 de abril, un memorándum oficial da cuenta de que, en el marco de la división en dos de la entidad, se dio la orden de retirarle 44 inmuebles , varios de ellos potencialmente muy valiosos, que serán entregados al Ministerio de Defensa y a la AABE, la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Ello detonó una serie de especulaciones entre los uniformados, que creen que la deuda de hasta 300.000 millones de pesos que arrastra IOSFA desde 2024 será saneada con la venta de esas propiedades. El Gobierno lo niega, pero el destino de las mismas todavía no está claro. Es incierto.

"La propuesta es devolverle (a las Fuerzas Armadas), sobre todo los complejos vacacionales, hoteles y centros recreativos que estaban originalmente en la constitución del IOSFA (ahora disuelta), " señalaron en el gobierno.

Pero para el caso, ninguna de esas propiedades vaciadas del ahora disuelto IOSFA, volverá a ser parte de las dos conformaciones de salud tal como estaban. Menos aún para las de seguridad (OSFFESEG) y tampoco garantías de que las más valiosas a nivel turismo vuelvan a la de los militares (OSFA).

Por ejemplo de las joyas que pasarán al AABE, la residencia Serrana, La Falda, y la Residencia Cosquín, ambas en Córdoba. Eran propiedad del Ejército argentino y no de su obras social. La fuerza de tierra se queda sin ambos centros.

Desde el Ministerio de Defensa se defienden y aseguran que ello “no guarda ninguna relación con financiar con eso la deuda”. Aseguran que los inmuebles serán trasladados a cada una de las Fuerzas Armadas que aportó las propiedades (ya sea Ejército, Fuerza Aérea o Marina) y sean incluso hoteles, centros recreativos y complejos vacacionales en el país.

"Resta que los terminen de aceptar cada Fuerza, que funciona con sus propios tiempos y tomas de decisiones; y el resto será traspasado a la OSFA (posiblemente las farmacias, por ejemplo) a partir del 1 de abril". Pero los militares creen que el vaciamiento no retornará en beneficios a las fuerzas.

En febrero de 2026, tras una profunda crisis financiera y denuncias de "vaciamiento", con deudas de casi $300 mil millones de pesos, se crearon dos nuevas entidades separadas para las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales de seguridad. El DNU 88/2026 oficializó entonces la separación de la cobertura de salud de los militares (OSFA) y la de las fuerzas federales de seguridad (OSFFESEG).

Se denunciaba para entonces que el pasivo de la obra social había crecido exponencialmente entre 2024 y 2026, con afectación en prestaciones y cortes de servicio en varias regiones del país. Quedaron afectados cerca de 600.000 afiliados, en medio con caída de servicios, falta de prótesis y medicamentos.

La crisis derivó incluso en una serie de denuncias judiciales contra el ex ministro de Defensa, Luis Petri, ahora diputado, en cuyo entorno niegan responsabilidad alguna en el inicio de la debacle de la obra social, y lo atribuyen a una interna de la política en Mendoza, donde busca ser gobernador. Por su parte, el ministro Presti, teniente general de Ejército, espera que el ministro de Economía, Luis Caputo, liberen un dinero para sanear las deudas, pero ese paquete aún no aparece.

El memorándum interno al que accedió Clarín está destinado al coronel mayor Ariel Guzmán designado por el ministro de Defensa Carlos Presti para el período de transición de su propia obra social, OSFA, entre otros funcionarios.

Este propone reordenar, devolver y sacar de su patrimonio una serie de inmuebles, y al que tuvo acceso Clarín , le vacía a OSFA de propiedades en todo el país que van desde el edificio que fue el IOSFA Central en la calle Paso 500 al edificio que fue el Hotel Ushuaia, en avenida Córdoba de la Ciudad de Buenos Aires. También un archivo e imprenta en la calle Manuel Trelles; la Farmacia de Ramos Mejía al 900. En Mar del Plata, se quedará el AABE con el viejo Hotel Antártida, el Hotel Tierra del Fuego, el Hotel Metropol, el Hotel Cóndor y sus respectivas cocheras.

También quedarán a disposición de AABE y del Ministerio de Defensa todas las farmacias que tuvieron, además del llamado Centro Recreativo de Malvinas, en Zárate, provincia de Buenos Aires. Con el Hotel De La Falda y el de Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba. Con propiedades en las provincias de Santa Fe, Chubut, Río Negro, Corrientes y Salta.

La medida de traspaso a la AABE o la anulación de decisiones previas tendrá un impacto contable fuerte. Pero se desconoce quién se va a beneficiar a futuro.

Fuente: Clarín