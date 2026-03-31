Tras el escándalo con Pagano, el oficialismo constituyó la comisión de Juicio Político y nombró a Lilia Lemoine como su presidenta

Finalmente, después de dos años de limbo tras el escándalo con Marcela Pagano, el oficialismo logró constituir la comisión de Juicio Político en Diputados y puso a la leal Lilia Lemoine a presidirla. Ya hay al menos seis proyectos presentados para investigar por mal desempeño a Javier Milei pero la oposición no tiene número para avanzar.

"Si intentan boicotear la comisión, eso no exime que el recinto, con mayoría simple, vote un emplazamiento para obligar a reunirla. Hoy no hay número pero el desgobierno y los crecientes casos de corrupción se van a encargar de que los consigamos ", advirtió Juan Marino, de Unión por la Patria, autor de dos proyectos de Juicio Político contra Milei.

La Libertad Avanza, que con aliados suma 17 de los 31 miembros -mayoría suficiente para dominar las reuniones- celebró la constitución como un triunfo: cuando terminó el encuentro se sacaron una foto grupal al grito de: "Viva la libertad carajo".

Como contó Clarín, días atrás se definió que Lemoine iba a ser la candidata para presidir la estratégica comisión. El encargado de proponerla fue el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, quien lo hizo muy brevemente: "Queremos proponer a Lilia Lemoine. Sus antecedentes son de público y notorio conocimiento ", fue todo lo que dijo. Después aclaró que ella le había pedido que la enunciara así.

Después de enumerar su currículum, Bornoroni designó como secretario de la comisión al también karinista y armador bonaerense, Sebastián Pareja.

El peronismo eligió al jujeño Guillermo Snopek como vicepresidente. La camporista Paula Penacca sentenció: "Celebramos que esta comisión vuelva a estar constituida y en funcionamiento. Nadie tropieza dos veces con la misma piedra, ahora el oficialismo resolvió poner al frente a una diputada que no va a tener la misma criticidad que la diputada nombrada anteriormente si fuera necesaria investigar al Presidente".

Marcela Pagano -quien venía de encabezar la lista de LLA junto a Alberto “Bertie” Benegas Lynch en la provincia de Buenos Aires- había sido elegida para presidir la comisión de Juicio Político, con aval del entonces jefe de bancada Oscar Zago, en abril de 2024, cuando Milei llevaba cuatro meses en el Ejecutivo.

Pero bajo orden de Karina Milei, el presidente de Diputados Martín Menem declaró inválida la reunión. El escándalo escaló, Zago terminó echado del bloque, y la comisión nunca se reunió ni regularizó su funcionamiento.

Lo cierto es que tras el recambio legislativo, y si los aliados se mantienen unidos, e l oficialismo podrá dominar la comisión con 17 de los 31 miembros .

Son 13 de La Libertad Avanza; 11 de Unión por la Patria; la mendocina Pamela Verasay de la UCR amigable; dos de Provincias Unidas (Mariela Coletta y Juan Brugge); dos del PRO (Javier Sánchez Wrba y Antonela Giamperi); el misionero Alberto Arrúa de Innovación Federal y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.

Hay al menos seis pedidos de juicio político contra Milei con estado parlamentario. El último fue presentado este mismo martes por el Frente de Izquierda.

"Creemos que se ha sacado todos los boletos . Desde la causa $Libra, el incumplimiento de leyes votadas hasta cinco veces por el Congreso, como la de Financiamiento Universitario, hasta haber celebrado que vamos a ganar una guerra en la que el país no está involucrado ", sentenció Néstor Pitrola y recordó que los asuntos de guerra son competencias exclusivas del Congreso.

Este martes se constituyeron además otras siete comisiones: Economías y Desarrollo Regional, que quedó a cargo de Luis Basterra, la comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico con Victoria Tolosa Paz y Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia se mantuvo para el bloque Unión por la Patria, donde asumió Hugo Yasky.

Comunicaciones e Informática, donde fue designado Damián Arabia, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento con Giselle Castelnuovo y Libertad de Expresión con Guillermo Montenegro.

Por su parte la comisión de Minería con Fernanda Avila, de Elijo Catamarca, bloque que responde a Raúl Jalil, gobernador aliado del oficialismo.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín