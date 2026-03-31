El polémico pedido de disculpas del funcionario libertario que llamó “gorda comunista” a Mercedes Sosa

Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán , pidió disculpas este martes luego de llamar "gorda comunista" a Mercedes Sosa. Fue la primera vez que se expresó personalmente, luego de haber publicado un primer comunicado donde se disculpó, pero escaló el tema. Más sereno, ahora insistió con sus disculpas, aunque evitó pedir perdón por llamar de forma despectiva "comunista" a la cantante y subrayó que mantendrá su "postura ideológica".

Si bien los polémicos insultos ocurrieron hace algunas semanas, los posteos se viralizaron en los últimos días y es por esto que diferentes sectores exigen la renuncia del funcionario, quien debería ser un promotor de la cultura por el cargo que ocupa hasta la actualidad.

En un mensaje del 8 de febrero en el que cuestionó el show de Bad Bunny en el último Super Bowl, Ferreira arremetió contra Sosa y la calificó de "gorda comunista". "Siempre dije que separo el talento de la ideología con algunos artistas como la gorda comunista de la negra Sosa o el Indio Solari. Pero acá no se salva nada" , dice parte del mensaje del dirigente libertario.

Luego, compartió un tuit aún más agraviante contra la cantante popular . “Esta gorda comunista fue un cáncer” , decía el mensaje que reposteó Ferrerira en sus redes. Lejos de mostrarse arrepentido por reproducir el insulto, subió la apuesta y afirmó: “Solo hice una descripción física e ideológica”.

El repudio escaló en los últimos días luego de que la familia de la cantante e reclamara la renuncia del referente de La Libertad Avanza y que el Ente Cultural de Tucumán también se pronunciara en su contra.

Ahora, el funcionario tucumano de La Libertad Avanza debió salir a pedir disculpas de forma personal. "Yo sé qu e estoy en una función pública, que tal vez ahí sí se marca la irresponsabilidad, y lo reconozco, pero Twitter y la vida real, e incluso las otras redes sociales, a veces son muy distintas", comenzó su descargo en una radio local.

El joven al frente de Radio Nacional Tucumán dedicó también parte de su descargo a describir la dinámica de la red social X, antes conocida como Twitter. "Uno vive en un lenguaje y en una manera de comunicarse propia de Twitter que, tal vez para el ciudadano que no tiene una responsabilidad en un cargo público, son una cosa. Yo asumo ahí que estuve mal ", afirmó.

Luego Ferrerira, le pidió disculpas a la familia de Mercedes Sosa, a sus seguidores y oyentes. "Claramente ofendí", reconoció, aunque enfatizó que él nunca puso "en duda el talento y la importancia como artista en Tucumán".

El funcionario libertario reconoció que cayó en una "imprudencia" por haber hecho "una descripción física totalmente fuera de lugar" de la cantante. "Acepto que estuve mal en cuanto a agredir también a alguien que ya no está, eso también lo acepto, acepto esos errores, pero siempre manteniendo mi postura ideológica y que creo que eso en los hechos es innegable", concluyó.

El primer pedido de perdón del funcionario libertario había sido a través de un comunicado difundido en sus redes. Pero lejos de mostrarse arrepentido, escaló la cuestión. “Teniendo en cuenta el revuelo generado por mis posteos en mi cuenta personal de X sobre Mercedes Sosa, quiero pedir mis sinceras disculpas a la familia y allegados de la emblemática cantante", comenzó.

"Aclaro que nunca puse en duda su talento e importancia para la cultura tucumana. Si bien acepto que parte del texto fue ofensiva, también fue descriptiva. No debería ser un insulto describir ideológicamente a una persona ", dijo el funcionario en un intento de justificar sus cuestionables dichos.

Palabras de por medio, el defensor de LLA se metió de lleno con las ideas políticas de Mercedes Sosa: "Fue afiliada y militante del partido comunista (...), una ideología que se cargó 80 millones de vidas y llevó países enteros a la indigencia y la violencia política sistematizada”.

Para finalizar, cuestionó la viralización de su posteo y responsabilizó al Gobierno provincial por el ataque recibido: "Buscan quitar el foco de lo importante. No es casualidad que luego de visibilizar irregularidades (...) se refloten viejos tuits", señaló.

Enzo Ferreira redobló la apuesta y apuntó contra el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo: "Vi que pidió mi renuncia por los hechos de público conocimiento. Reconocí que estuve mal y también sostuve mi postura ideológica. Aun así, no creo que un tuit sea más dañino que el gobierno peronista que usted y Darío Monteros encabezan", escribió en X.

Fuente: Clarín