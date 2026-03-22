Tras conocerse las comunicaciones con Milei, la Justicia prepara citaciones para nuevos testigos del caso $LIBRA

Tras recibir una montaña de información sobre las comunicaciones de Mauricio Novelli , quien le acercó el negocio de la criptomoneda $LIBRA al presidente Javier Milei, el fiscal Eduardo Taiano trabaja sobre una batería de nuevas medidas de prueba que incluyen la citación de nuevos testigos que aparecen en esos registros y la incorporación de nueva evidencia digital.

Así dijeron a LA NACION fuentes relacionadas con el expediente donde el presidente Milei y su hermana Karina están bajo investigación, aunque no formalmente imputados en la causa que maneja el fiscal Taiano y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Además, están investigados Novelli; su hermana, María Pia Novelli; su madre, María Alicia Novelli; y su socio en Tech Forum Argentina, Manuel Terrones Godoy.

También figuran el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales; Julián Peh, CEO de Kip Protocol, y Hayden Mark Davis, de Kelsier Ventures. Estas dos compañías son las que habrían intervenido en la creación y lanzamiento de $LIBRA.

Todavía no es tiempo de citaciones a declarar en indagatoria, dijeron las fuentes. Esto es porque lo que hay son evidencias de un celular pero no está acreditado el nombre de todos los propietarios de las billeteras virtuales por donde circularon los fondos en la previa del lanzamiento de $LIBRA.

Un peritaje informático realizado por el Ministerio Público Fiscal reveló que el presidente Javier Milei habló al menos cinco veces por teléfono con el lobbista Novelli en los minutos previos al lanzamiento de la criptomoneda.

También se habría encontrado en el dispositivo de Novelli un borrador de un presunto acuerdo confidencial entre Milei y Hayden Davis, el creador de $LIBRA, y un supuesto acuerdo de pagos por US$ 5 millones de dólares.

Estos documentos coinciden con el intercambio de comunicaciones entre los protagonistas del negocio y el presidente Milei.

Con estos hallazgos en el expediente desde febrero pasado, el fiscal Taiano analiza ahora avanzar con nuevas medidas de prueba.

Está trabajando con su equipo en elaborar una lista de testigos, que son personas que aparecen en los intercambios telefónicos de Novelli o personas que están en torno de la organización del Tech Forum, el evento donde Milei se interesó en este emprendimiento.

El 14 de febrero de 2025, Milei promocionó mediante un tuit de X la criptomoneda “$LIBRA”, ideada para el financiamiento de empresas argentinas.

El activo tuvo una suba astronómica de su valor en minutos y luego se desplomó. A las 4 horas Milei borró su posteo y dijo que no tenía relación alguna con la iniciativa y que, luego de “interiorizarse” sobre el tema, elegía “no seguir dándole difusión”.

De las comunicaciones además surgieron relaciones anteriores de Milei con Novelli, cuando era capacitador en inversiones del instituto de enseñanza del lobista.

El vínculo empezó en 2021, cuando Novelli empezó a pagarle en pesos y en dólares a Milei por sus servicios como economista, e incluso fue diputado nacional y Presidente.

Los cursos en inversiones digitales se dictaban desde el portal de N&W Profesional Traders, empresa que Novelli comparte con Jeremías Walsh . Entre los profesores sumó a Milei, que dio clases por Zoom sobre “educación financiera” y criptomonedas, y al influencer derechista Agustín Laje , sobre “política y ciclos económicos”.

Esto surge de los audios y mensajes del teléfono de Novelli. Ahora Taiano podría citar entonces a las personas que trabajaban en N&W Profesional Traders como Walsh.

O buscar qué puede aportar Ariel Parkinson, que trabajó junto con Novelli y Terrones Godoy en la organización del Tech Forum.

Mientras se amplía la mirada de la fiscalía sobre qué declaraciones pueden ayudar a entender mejor el vínculo entre los personajes investigados, se esperan nuevos elementos de prueba.

Uno en particular es un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) que dirige el fiscal Horacio Azzolin.

Resta ahondar en el mundo de las plataformas que administran y gestionan esas billeteras. Una de las herramientas informáticas para esta tarea es un software cuya licencia se venció.

Los investigadores están procurando el presupuesto para renovar esa licencia, que permitiría rastrear los movimientos del dinero virtual entre las billeteras.

Los dueños de esas billeteras son anónimos, no son identificables en el mundo del blockchain por su nombre y apellido, pero cuando en medio de esas transferencias el dinero aterriza en una plataforma centralizada, que permite convertir las criptomonedas en dinero, ahí es posible identificar al que recibe los fondos.

Todas las operaciones asociadas a $LIBRA, incluida la que le dio vida a la moneda digital, están registradas en un gran libro virtual de acceso público.

Los movimientos, sin embargo, son anónimos. Están asociados a cuentas virtuales cuya titularidad se desconoce.

La red blockchain, en principio, funciona como una suerte de plaza pública en donde todos pueden comerciar con todos pero portando máscaras.

Por eso, la medida de prueba que por estas horas analiza el fiscal Eduardo Taiano puede ser el primer paso para comenzar a correr el velo que protege a un grupo especial de billeteras.

Son aquellas que operaron con $LIBRA en algún momento de sus primeros 20 minutos de vida, pero especialmente segundos antes de que la moneda fuera promovida, difundida o publicitada por el presidente Javier Milei, el 14 de febrero, a las 19:01.

En esta tarea están ahora los especialistas del Ministerio Público Fiscal, pues tienen por un lado la evidencia de lo ocurrido antes, durante y después del lanzamiento de $LIBRA y cómo circularon los fondos.

Y tienen con los teléfonos celulares, a los que Novelli dio acceso con su clave, con las comunicaciones que mantuvieron con los personajes en torno al caso: el presidente, Karina Milei y el asesor Santiago Caputo.

En algunos casos tienen los mensajes, en otros audios y en otros casos solo constancias de la existencia de llamados, con el día y la hora, pero no se sabe su contenido.

Toda esta prueba debe aún consolidarse para avanzar con citaciones a prestar declaración indagatoria a los sospechosos.

Fuente: La Nación