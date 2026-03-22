Tragedia San Juan: quiénes eran los integrantes de la familia que murió en un choque en la ruta

La provincia de San Juan sigue conmocionada por las muertes de Matías Osola , Valeria Pont y su hija Catalina Jazmín Osola , durante un violento choque en la Ruta 20 .

Viajaban en su auto Renault Logan cuando, a la altura del departamento 9 de Julio, un choque frontal contra un Audi que venía a toda velocidad terminó con sus vidas en cuestión de segundos.

La familia era de Caucete , a muy pocos kilómetros de donde ocurrió el accidente. Matías tenía 36 años y era policía en San Juan. Valeria se dedicaba a la docencia . Era profesora de Educación Física en un colegio de Caucete. Catalina , la más pequeña, tenía apenas 2 años.

Según las primeras hipótesis, una mala maniobra del conductor del Audi, que intentó sobrepasar a un camión, habría desencadenado el impacto fatal.

La noticia del accidente dejó devastados a familiares y amigos. En las redes sociales, pusieron mensajes desgarradores de despedida .“Mi hermana de otra madre… Te amo para siempre. Ojalá te hubiera podido dar un último abrazo ”, escribió una amiga de Valentina.

“ No hay palabras para explicar el dolor que nos dejás. Fuiste una persona muy querida donde ibas, amiga. Me llevo los mejores recuerdos con vos, con nuestras hijas y cada locura tuya”, expresó otra allegada a la mujer.

El entorno de la familia los recuerda como personas alegres, solidarias y siempre dispuestas a ayudar. “La muerte te arrebató de mi vida, pero jamás podrá borrarte de mi mente ni de mi alma. Fuiste mi hermana más que una amiga. Hoy el cielo se gana una personita hermosa con un corazón de hierro , con esa alegría que nos contagiabas a todos y la locura única”, agregó otra persona.

La tragedia golpeó fuerte en Caucete, donde la familia era muy conocida. “ Tres estrellas nuevas iluminan el cielo hoy. La tragedia en este maldito accidente nos arrebató su presencia, pero no el recuerdo de su alegría y el amor que sembraron. La familia de Matías siempre vivirá en nuestra memoria como la hermosa familia que fueron. Vuelen alto”, escribió otro allegado en Facebook.

Fuente: TN