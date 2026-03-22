Conmoción en Chaco: investigan si una mujer abandonó a su bebé en la puerta de una iglesia

Un recién nacido fue abandonado en la puerta de la iglesia “Nuestra Señora del Carmen” , en la localidad de Villa Berthet, provincia de Chaco . Está en buen estado de salud y quedó al cuidado de su abuela.

El bebé tenía apenas una hora de vida cuando el párroco lo encontró cerca de las 11:40 de la mañana del sábado. El sacerdote dio aviso inmediato al hospital local. Una médica llegó al lugar y constató que se trataba de un varón , que todavía tenía el cordón umbilical sin cerrar .

Tras recibir las primeras atenciones, el bebé fue trasladado al Hospital 9 de Julio de Presidencia Roque Sáenz Peña , un centro de mayor complejidad, donde confirmaron que se encontraba en buen estado de salud.

Horas después del hallazgo, una mujer de 60 años denunció la desaparición de su hija de 35, lo que activó el Protocolo de Búsqueda de Personas en la zona. Sin embargo, cerca de las 15:40, la joven regresó a su casa y confesó a sus familiares que era la madre de ese bebé. Según relató, entró en shock y se le ocurrió dejarlo ahí tras dar a luz.

La fiscalía notificó a la mujer sobre su situación legal en una causa caratulada preventivamente como “abandono de persona” . Por el momento, la madre permanece en libertad mientras avanza la investigación.

La Unidad de Protección Integral (UPI) tomó intervención en el caso y resolvió que el recién nacido quede bajo el cuidado de su abuela materna.

Además, se supo que el parto se produjo en una habitación de un hospedaje del barrio Villa Tomasa . En ese lugar, peritos secuestraron sábanas y mantas con manchas compatibles con sangre, como parte de la investigación.

Fuente: TN