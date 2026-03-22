AC/DC en Argentina: la línea D extenderá sus horarios por los shows en River

Emova , la concesionaria del Subte de Buenos Aires, anunció que la Línea D extenderá sus horarios de servicio este lunes 23, viernes 27 y martes 31 de marzo por los recitales de AC/DC en el estadio de River Plate .

Durante las tres noches, la línea D prestará un servicio especial nocturno hasta la 1.30 de la madrugada .

La única estación habilitada para el ingreso de pasajeros será Congreso de Tucumán , cabecera de la línea y ubicada a metros del estadio Monumental.

El servicio funcionará en único sentido de circulación . Partirá desde Congreso de Tucumán y permitirá el descenso en las siguientes estaciones:

De esta manera, quienes asistan a los recitales podrán contar con una alternativa de transporte público para regresar a distintos puntos de la Ciudad tras la finalización de los espectáculos.

Fuente: TN