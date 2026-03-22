¿Qué es el plogging? La nueva manera de entrenar que une al ejercicio con el medio ambiente

Una nueva forma de hacer running empezó a ser tendencia en el último tiempo y se caracteriza por mezclar ejercicio con cuidado ambiental. Se trata del plogging , que nació en Suecia y poco a poco se extiende por todo el mundo.

La idea es simple pero poderosa, ya que mientras corrés, juntás residuos que encontrás en el camino . De esta manera, ayudás al medio ambiente limpiando parques, plazas y calles de la ciudad.

El término surge de la combinación de dos palabras: plocka upp (recoger en sueco) y jogging (trotar en inglés). La tendencia se expandió rápidamente y ya llegó a la Argentina.

En Europa, se llegaron a organizar eventos que congregan a miles de personas dispuestas a dejar impecable las calles y las zonas por donde se mueven, siempre que sea en el marco del ejercicio.

No se trata de una actividad para hacer en soledad , sino que se deben reunir amigos, familiares o personas desconocidas con ese fin.

El plogging es un entrenamiento completo. Al agacharte para levantar basura, trabajás piernas, glúteos y zona media, además de sumar el ejercicio aeróbico del running. Pero, el mayor impacto está en el entorno , ya que cada salida ayuda a reducir la contaminación y a generar conciencia sobre el cuidado del planeta.

De acuerdo con expertos, este tipo de ejercicio además favorece a la salud cardiovascular , mejora la resistencia, reduce el estrés y la ansiedad o contribuye a controlar el peso corporal.

Fuente: TN