Colgar espirales brillantes en el balcón: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Si alguna vez viste espirales brillantes colgados en el balcón, patio o jardín , seguro preguntaste para qué sirven. Aunque muchos creen que se trata de una decoración moderna , lo cierto es que tienen una función práctica.

Los espirales brillantes funcionan como espantapájaros caseros , especialmente para los gorriones . Sin embargo, sus características hacen que ahuyenten también otro tipo de aves, insectos y plagas .

El objetivo principal de este método es ahuyentar gorriones y otras aves que suelen instalarse en balcones o patios y que muchas veces terminan ensuciando o dañando muebles, plantas y superficies.

El efecto del truco se basa en el movimiento, ya que los espirales reflejan la luz solar y molestan a la vista de las aves.

Además, las creencias populares sostienen que los espirales brillantes alejan las malas energías y atraen la buena suerte . Por eso, es común verlos colgados en balcones, patios y jardines.

La aplicación de los espirales brillantes es fácil de hacer y además, económica. Solo es necesario colgarlos en un lugar donde reciban luz directa , para que el efecto sea más potente.

Para las creencias populares, especialmente el Feng Shui , el movimiento de los espirales activa la energía positiva de la casa . Además, los reflejos de luz generan una sensación de alegría y renovación, ideal para quienes buscan un ambiente más armonioso.

En el plano simbólico, el espiral representa el crecimiento, la evolución y el flujo de la vida. Por eso, muchas personas eligen este objeto como un amuleto para atraer cambios favorables y abrir caminos .

Fuente: TN