Tragedia en Entre Ríos: murieron tres miembros de una familia y un adolescente está en estado crítico tras un choque frontal

Tres integrantes de una familia murieron durante la noche de este sábado como consecuencia de un choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional 127, a la altura de la localidad de Bovril, en la provincia de Entre Ríos. Además, un adolescente permanece en estado crítico.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Gustavo Landra , su esposa Analía Heit y una de sus hijas menores, Agostina Landra .

El otro hijo del matrimonio, Bautista Landra , resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al Hospital San Roque de la ciudad de Paraná, donde permanece internado bajo estricta atención médica.

La confirmación de las identidades generó un fuerte impacto en Bovril, donde la familia era ampliamente conocida. La noticia fue confirmada públicamente por Jorge Landra , hermano de Gustavo y referente político que integra el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR).

A través de un mensaje cargado de dolor, expresó: “La familia ha sufrido una tragedia. Ha fallecido mi hermano Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y mi amada Agostina Landra; Bautista está en estado crítico ”.

El siniestro vial se registró en horas de la noche del sábado en un tramo de la Ruta Nacional 127 cercano a la planta de silos ubicada en inmediaciones de Bovril, en el departamento La Paz. Por razones que aún son materia de investigación, la camioneta Renault Duster en la que viajaba la familia colisionó de manera frontal contra un camión que circulaba por el mismo corredor vial transportando una carga de trigo.

Según la información preliminar brindada por fuentes policiales, en el vehículo de menor porte viajaban cuatro personas: el matrimonio y sus dos hijos. El impacto fue de tal violencia que tres de los ocupantes murieron en el lugar, mientras que el menor sobreviviente fue rescatado con vida entre los restos del vehículo.

Tras ser liberado por los equipos de rescate , el adolescente fue asistido inicialmente en el lugar y posteriormente trasladado de urgencia en ambulancia hacia la capital provincia l, donde continúa internado debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Luego de producido el choque, personal de la Policía de Entre Ríos acudió rápidamente al lugar del siniestro para asegurar la zona y organizar el operativo de emergencia. También intervinieron Bomberos Voluntarios y equipos sanitarios, quienes trabajaron intensamente en las tareas de rescate y asistencia a las víctimas.

En paralelo, especialistas de la División Criminalística realizaron las pericias correspondientes sobre la calzada y los vehículos involucrados con el objetivo de determinar las circunstancias exactas en que se produjo la colisión.

Las actuaciones judiciales se desarrollan bajo las directivas de la fiscalía correspondiente a la jurisdicción de La Paz, que dispuso diversas diligencias investigativas para esclarecer la mecánica del accidente.

Como consecuencia del fuerte impacto, tanto la camioneta como el camión sufrieron importantes daños materiales. La violencia del choque obligó a interrumpir parcialmente la circulación en ese tramo de la Ruta 127 durante varias horas mientras se llevaban adelante las tareas periciales y el retiro de los vehículos siniestrados.

La ruta permaneció con tránsito asistido durante gran parte de la madrugada, hasta que finalmente pudo normalizarse la circulación.

También en la noche de este sábado, dos personas murieron en otra tragedia vial ocurrida sobre la Ruta Nacional 22 cerca de Allen, Río Negro. El siniestro ocurrió alrededor de las 21:45 a la altura del kilómetro 1198, en el tramo comprendido entre los accesos Bilo y Güemes, cuando un Volkswagen Gol y un Volkswagen Suran chocaron de frente.

En el primero de ellos viajaban las víctimas fatales, mientras que en el segundo se trasladaba una pareja oriunda de Bahía Blanca que resultó ilesa, informó el diario Río Negro.

Al arribar al lugar del hecho, efectivos de seguridad y personal médico constataron que e n el Volkswagen Gol se encontraban dos personas sin vida. Se trataba de un hombre de aproximadamente 50 años, cuyo cuerpo quedó sobre el ripio tras el impacto, y una mujer que permanecía dentro del habitáculo del vehículo. En las primeras informaciones trascendió que el hombre era de nacionalidad brasileña, aunque tenía domicilio en la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, los ocupantes del Volkswagen Suran lograron salir del vehículo sin heridas de gravedad y se encontraban fuera de peligro.

La investigación del hecho quedó a cargo de la fiscal de turno, la doctora Pascual, quien ordenó de inmediato la realización del test de alcoholemia al conductor de la Suran . El resultado fue negativo, con una medición de 0,00 gramos de alcohol en sangre.

Además, la fiscalía dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de una gomería ubicada frente al lugar del siniestro. Las imágenes obtenidas por la Brigada de Investigaciones permitieron reconstruir la mecánica del choque.

Según los registros, el Volkswagen Gol circulaba en sentido este-oeste cuando intentó sobrepasar a otro vehículo. Durante esa maniobra invadió el carril contrario e impactó de frente contra la Suran que venía en dirección opuesta.

Ante las pruebas recolectadas, la fiscalía resolvió no imputar al conductor del vehículo oriundo de Bahía Blanca al determinar que no tuvo responsabilidad en el origen del accidente.

Fuente: Infobae