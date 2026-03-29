Tragedia en Córdoba: una mujer murió tras chocar contra un camión e incendiarse su auto

Una mujer de 47 años falleció este domingo por la madrugada en la Ruta Nacional 35 al chocar contra un camión y luego prenderse fuego el auto en el que circulaba.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4.30, a la altura del kilómetro 565, en cercanías de la localidad cordobesa de Del Campillo. Ese tramo de la ruta es conocido como “La Curva de Charo” y se caracteriza por su complejidad para la conducción, lo que vuelve aún más relevante el análisis de las condiciones en las que se produjo el accidente.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el accidente involucró a dos vehículos que, por causas que aún no fueron determinadas, colisionaron de manera violenta y posteriormente se incendiaron. Como consecuencia del impacto y el fuego, la mujer perdió la vida en el lugar.

La víctima circulaba a bordo de un Nissan March, vehículo que resultó completamente afectado por las llamas tras el choque. Al arribar los equipos de emergencia, se constató que la conductora ya no presentaba signos vitales, producto de la gravedad del siniestro.

El otro rodado involucrado, un camión Mercedes Benz con acoplado, era conducido por un hombre de 45 años. Tras la colisión, el transporte de carga terminó volcado sobre la carpeta asfáltica, con importantes daños estructurales también provocados por el incendio que se desató luego del impacto.

A pesar de la magnitud del hecho, el camionero no presentaba lesiones visibles al momento de ser asistido, aunque igualmente fue evaluado por personal médico en el lugar como parte del protocolo habitual en este tipo de accidentes.

El siniestro generó un importante despliegue de recursos en la zona. Trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias y dotaciones de bomberos voluntarios, quienes lograron controlar y extinguir el fuego tras intensas tareas. Las labores se extendieron durante varias horas, tanto para sofocar las llamas como para asegurar el área y permitir el trabajo de los peritos.

Asimismo, el tránsito en ese tramo de la ruta se vio afectado mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje, con desvíos y demoras para los vehículos que circulaban por el sector.

Las circunstancias que desencadenaron el choque aún no fueron establecidas. No se descarta ninguna hipótesis y se aguardan los resultados de las pericias para determinar cómo se produjo la colisión. Factores como la visibilidad, el estado de la calzada y la mecánica del impacto serán clave en la investigación.

La identidad de la víctima fatal no fue difundida oficialmente hasta el momento, a la espera de la notificación a sus familiares.

El jueves pasado, l os tres integrantes de una familia murieron tras chocar de manera frontal contra una camioneta sobre la Ruta Nacional 34, en el tramo que conecta las localidades de Icaño y Real Sayana, en Santiago del Estero.

Las víctimas fueron identificadas como Roberto de la Silva , de 63 años; Elsa Mansilla, de 69; y su hijo Marcelo de la Silva, de 35. Todos perdieron la vida en el acto.

La noticia no tardó en recorrer toda la región. El dolor se extendió rápidamente a localidades vecinas como Real Sayana y Colonia Dora , zonas donde la familia mantenía lazos sociales y laborales. Roberto de la Silva era una figura reconocida en la zona debido a su labor en los medios, como propietario de una FM local , y por su papel en la organización de eventos bailables, espacios que reunían a vecinos del sur santiagueño.

Por otro lado, Marcelo de la Silva trabajaba en una estación de servicio en Colonia Dora , mientras que Elsa Mansilla se destacaba por su cercanía con la comunidad, aportó Sur Santiagueño .

Fuente: Infobae