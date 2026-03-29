Tormentas en el AMBA: hay alerta amarilla por fuertes precipitaciones y posible caída de granizo en la Ciudad y el Gran Buenos Aires

Un frente de tormentas afecta este domingo 29 de marzo a la Ciudad de Buenos Aires, el GBA y buena parte del interior de la provincia . Por ese motivo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo para la región.

Esta mañana porteños y bonaerenses amanecieron con un cielo nublado y plomizo, que cerca de las 9 de la mañana dio paso a las precipitaciones. El ambiente, tal como ocurrió desde el viernes, seguía muy pesado a causa de la humedad.

El organismo nacional anticipó que el área "será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos".

Además, advirtió, "se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h . Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual".

Los avisos se cumplieron y por momentos hubo diluvios de gran intensidad sobre el AMBA .

La advertencia se da luego de que el temporal provocara graves daños en Córdoba y Santa Fe , donde en las ultimas horas quedaron zonas inundadas por la caída de más de 200 milímetros de agua en pocas horas.

La alerta de nivel amarillo que ahora afecta la Ciudad de Buenos Aires anticipa fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

En las últimas hora, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido un informe especia l por las temperaturas anormales para esta época del otoño que afectan a toda la región norte y centro del país, incluida la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. El fenómeno se debe a un bloqueo atmosférico que persistirá durante toda la semana y se manifestará con máximas de hasta 40 grados en los lugares más cálidos.

Más allá de la situación climatológica que afecta el AMBA, este domingo también hay alertas de nivel amarillo en la zona cordillerana y en la Patagonia.

Este domingo hay advertencias por fuertes precipitaciones en el sudoeste de Río Negro, el noroeste de Chubut y el extremo sudoeste de Santa Cruz.

A su vez, rige una alerta de nivel amarillo por fuertes vientos en todo Santa Cruz y la porción sudoeste de Chubut.

"El área será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h", advirtió el SMN

Fuente: Clarín