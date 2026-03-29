Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 29 de marzo

Este domingo 29 de marzo no hay actividad en el mercado financiero y, tanto para el dólar oficial como para el dólar blue se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana .

En la última jornada hábil, el dólar oficial , en las pizarras del Banco Nación , cotizó a $1355 para la compra y $1405 para la venta .

En tanto, el dólar blue , que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil cotizó a $1395 para la compra y $1415 para la venta.

El valor de los dólares financieros , categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor :

A partir de la salida del cepo cambiario , los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking . En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

Quienes hayan hecho compras en el exterior pueden solicitar la devolución de los montos retenidos durante 2025 en concepto de percepciones de Ganancias y Bienes Personales. Se trata de un trámite de ARCA que se puede hacer de forma online. A continuación, estos son los pasos para quienes no tributan Ganancias ni Bienes Personales:

Fuente: La Nación