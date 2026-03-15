Tragedia en Córdoba: murió una adolescente de 17 años tras sufrir un vuelco con un UTV

Una adolescente de 17 años murió este sábado en la provincia de Córdoba tras sufrir un vuelco cuando circulaba a bordo de un vehículo UT V en el interior de una propiedad privada.

Según informó la Policía cordobesa, el hecho se registró en horas de la mañana en un predio ubicado sobre la calle 15 en la ciudad de Río de los Sauces, en el sur de la capital provincial.

Luego del incidente, la joven conductora fue asistida médicamente en el lugar y luego recibió los primeros auxilios en un centro de salud local, donde comprobaron la gravedad de sus heridas y decidieron trasladarla de manera urgente al Hospital de Río Cuarto, donde confirmaron su muerte .

Oficialmente indicaron que la causa quedó en manos de la Justicia, que intentará determinar los motivos que ocasionaron el vuelco.

A mediados de febrero, una abogada e influencer de La Plata también protagonizó un grave accidente con un vehículo todoterreno (UTV) en una zona de médanos de Pinamar .

Florencia Rastelli Mella, de 33 años, sufrió múltiples fracturas en las vértebras cervicales, contusión pulmonar con neumotórax y una lesión raquídea con compromiso del canal medular. Además, el fuerte traumatismo encéfalo craneano la puso bajo monitoreo constante en la unidad de terapia intensiva.

Una situación similar se había registrado en Villa Gesell , donde Micaela Carnevale , de 25 años, viajaba como acompañante en uno de estos modernos todo terreno, al parecer sin casco ni cinturón de seguridad, ya que al volcar salió despedida y fue aplastada por el vehículo.

Las siglas UTV que denominan a las unidades de este tipo derivan de Utility Task Vehicle (vehículo de tarea utilitaria) aunque también son conocidos como "side by side".

Fue especialmente diseñado para poder cumplir con ciertas tareas que un auto convencional no podría hacerlo, por ejemplo, transitar por terrenos complicados y con poco margen de maniobra.

Por ese motivo, pueden venir con tracción 4x4 y con sistemas como el bloqueo de diferencial con el que se puede aprovechar mejor la fuerza del motor (no permite que la rueda patine) para salir de situaciones complejas.

En los últimos años, los vehículos UTV se hicieron cada vez más frecuentes en médanos o playas argentinas , ya que se pueden mover con mucha facilidad por estos terrenos y no exigen tanto esfuerzo físico como un cuatriciclo.

Fuente: Clarín