Tirar cáscaras de naranja en las plantas antes del otoño: por qué se recomienda hacerlo antes del 21 de marzo

Con la llegada del otoño , muchos buscan alternativas naturales para preparar el jardín ante el frío y la menor cantidad de horas de luz. Uno de los trucos más difundidos consiste en enterrar cáscaras de naranja en la tierra antes del 21 de marzo , fecha que marca el inicio de la nueva estación en el hemisferio sur.

Aunque parezca un consejo casero sin respaldo, la práctica tiene fundamentos: al comenzar el otoño, las plantas reducen su ritmo de crecimiento y el suelo empieza a perder actividad biológica. Incorporar materia orgánica en este momento puede favorecer la transición estacional.

Las cáscaras de naranja son ricas en vitamina C , calcio y aceites esenciales . Cuando se descomponen, liberan nutrientes en la tierra, lo que pueden mejorar la salud del suelo y fortalecer las raíces antes de que llegue el frío.

Fuente: TN