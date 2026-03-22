Steve Jobs, fundador de Apple: “Que me despidieran fue la mejor cosa que me podía haber pasado”

“ Que me despidieran de Apple fue la mejor cosa que me podía haber pasado. La pesadez de ser exitoso fue reemplazada de nuevo por la ligereza de ser un principiante ”. La frase de Steve Jobs , uno de los fundadores de Apple, resume una de las historias más paradójicas del mundo empresarial: cómo un fracaso puede convertirse en el punto de partida de un éxito aún mayor.

En 1985, Jobs fue desplazado de la compañía que él mismo había creado . Para muchos, ese episodio habría significado el final de una carrera. Sin embargo, para él fue el comienzo de una nueva etapa . Años más tarde, durante un recordado discurso en la Universidad de Stanford, explicó que esa salida forzada le permitió liberarse de la presión de tener que cumplir con expectativas externas.

La idea de “ volver a ser principiante ” no es menor . Jobs entendía que el éxito también puede ser una carga . En otra de sus frases más conocidas, afirmaba: “Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más”. Esa búsqueda constante de autenticidad fue lo que lo llevó a reinventarse tras su salida de Apple.

Lejos de retirarse, Jobs fundó nuevas empresas y exploró caminos que luego resultarían clave. Durante ese período, también impulsó proyectos que redefinirían industrias enteras. Su mirada siempre estuvo puesta en la innovación, pero también en la pasión por lo que hacía. “La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que hacés”, repetía con frecuencia.

Ese enfoque fue determinante. El despido , que en su momento parecía una derrota, terminó dándole el espacio necesario para experimentar sin las limitaciones que implica liderar una compañía consolidada . La “ligereza” de la que hablaba no era otra cosa que la libertad de volver a equivocarse.

La experiencia de Jobs pone en evidencia una idea que atraviesa tanto el mundo de los negocios como la vida personal: el error no siempre es un final, sino muchas veces una transición. En lugar de aferrarse a lo perdido, eligió reinterpretar el momento como una oportunidad .

Otra de sus frases ilustra bien este concepto: “Mantente hambriento, mantente alocado” (“Stay hungry, stay foolish”). Para él, conservar la curiosidad y la capacidad de arriesgar era fundamental, incluso después de haber alcanzado el éxito.

Su historia también invita a cuestionar la relación entre estabilidad y crecimiento. Muchas veces, el confort puede convertirse en un freno. En cambio, las crisis obligan a repensar el camino y abrir nuevas posibilidades.

Años después, Jobs regresó a Apple y lideró una de las etapas más exitosas de la compañía, con productos que marcaron a toda una generación . Aquella experiencia previa —el fracaso, la incertidumbre, el volver a empezar— fue clave para esa segunda oportunidad.

Lejos de ser un episodio negativo, su salida de la empresa terminó siendo, como él mismo dijo, “lo mejor que le podía haber pasado”. No solo redefinió su carrera, sino también su forma de entender el éxito.

Steve Jobs fue un empresario y visionario estadounidense, cofundador de Apple, una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo. Nacido en 1955, fue una figura central en la revolución digital, participando en el desarrollo de productos que transformaron la informática, la música y la telefonía móvil.

Su legado trasciende la tecnología: su forma de pensar el trabajo, el fracaso y la creatividad lo convirtieron en una referencia global sobre innovación y liderazgo.

Fuente: TN