Poner un bowl con vinagre en el microondas: para qué sirve y cuándo conviene hacerlo

La cocina es uno de los espacios más utilizados del hogar y, al mismo tiempo, uno de los que más suciedad y olores concentra. Según expertos en limpieza del hogar y mantenimiento doméstico, el microondas puede acumular restos de comida , grasa y humedad que se adhieren a sus paredes y generan malos olores con el uso diario.

En este marco, especialistas en limpieza natural revelaron un truco casero simple y económico para mejorar la higiene y el ambiente del electrodoméstico: poner un bowl con vinagre en el microondas .

El vinagre tiene propiedades desengrasantes , antibacterianas y desodorizantes que ayudan a eliminar restos de suciedad y neutralizar olores persistentes. Al calentarse dentro del microondas, libera vapor que se adhiere a las superficies internas, al aflojar la grasa y facilitar su limpieza.

Además, su acidez permite descomponer partículas de comida adheridas, lo que reduce la necesidad de frotar en exceso o utilizar productos químicos agresivos.

Desde el punto de vista de la limpieza natural, este método también permite higienizar el interior del microondas sin dejar residuos tóxicos, lo que lo convierte en una alternativa segura y accesible.

Así, el vinagre se presenta como una opción práctica , económica y efectiva para mantener el electrodoméstico en buen estado sin esfuerzo adicional.

Los especialistas en limpieza natural recomiendan usar vinagre blanco, ya que es el más efectivo para desinfectar y eliminar olores sin dejar residuos. Su concentración de ácido acético permite actuar de manera más rápida sobre la suciedad acumulada.

En cuanto a la ubicación, aconsejan colocar el bowl:

Mantener esta rutina no solo ayuda a evitar olores desagradables, sino que también contribuye a prolongar la vida útil del microondas y a garantizar una higiene adecuada en uno de los electrodomésticos más utilizados del hogar.

Fuente: TN