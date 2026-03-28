Sorpresivo hallazgo en Caballito de un camión que transportaba 400 litros de ketamina, la droga que mató al actor Matthew Perry

Una infracción de tránsito derivó en el sorpresivo hallazgo de un potente anestésico que es utilizado como droga sintética supuestamente recreativa en fiestas nocturnas. No es que sea poco habitual el secuestro de dosis de ketamina en la ciudad de Buenos Aires, pero pocas veces se detectó un cargamento de un volumen similar al decomisado en las últimas horas en Caballito: 400 litros.

Esa droga, que en su fabricación permitida tiene uso principalmente como anestésico veterinario, es considerada de alta peligrosidad para su consumo como ilegal droga sintética y tiene entre sus víctimas a un conocido actor norteamericano, Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler en la serie Friends, y cuya autopsia en 2023 expuso a la ketamina como causa de muerte.

La Policía de la Ciudad informó en un comunicado que fue detenido el conductor de un camión Scania blanco con patente paraguaya, que llamó la atención de una patrulla por encontrarse estacionado en doble fila en la avenida Alberdi al 500. Cuando los uniformados le reclamaron por esa infracción de tránsito, el hombre se puso nervioso y entró en una serie de contradicciones sobre el motivo de su presencia en el lugar. La alerta policial llevó a revisar con más detenimiento ese vehículo de carga.

La sorpresa llegó cuando se visualizaron dos tanques de combustible, con ese elemento adicional que no parecía conectado para dar empuje al motor. Sin embargo, estaba lleno de un líquido que a la vista de los oficiales apareció como una sustancia transparente.

Todo era por entonces tan extraño para los uniformados, que se dio participación no solo a la Justicia, sino también al personal del Laboratorio Químico de la Policía de la Ciudad cuyos análisis preliminares confirmaron la sospecha inicial: se trataba de droga, específicamente, ketamina.

Los especialistas antidrogas policiales evaluaron que el cargamento de 400 litros de ketamina líquida tiene un valor aproximado de US$ 1.500.000.

Tras el arresto preventivo del conductor, los investigadores buscaron los datos iniciales sobre el recorrido del camión. Se estableció que había ingresado en la Argentina el miércoles pasado a través del paso que en la ciudad formoseña de Clorinda une a nuestro país con Paraguay.

Los detectives intentan ahora establecer cuál era el destino de la droga que era transportada oculta en un falso tanque de combustible adherido a ese vehículo de transporte.

Fuente: La Nación