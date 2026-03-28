Repechaje caliente: Italia se disculpa por un video que Bosnia tomó como una subestimación

Si un partido que define la clasificación a un Mundial ya tiene asegurada una alta carga de tensión, el choque Bosnia Herzegovina-Italia del próximo martes llega con una temperatura ambiental en alza y las susceptibilidades a flor de piel. En el deporte hay pocas situaciones más enojosas para un competidor que sentirse menospreciado o infravalorado por el rival. Esa sensación se apoderó de Bosnia-Herzegovina cuando le llegaron las imágenes de unos pocos futbolistas italianos festejando el triunfo por penales de la selección balcánica ante Gales . El mensaje era que la Azzurra lo prefería de rival antes que a los británicos, lo ve como una oposición más accesible. Bosnia ocupa el puesto 66° en el ranking FIFA, mientras que Gales se ubica 37°.

El jueves, tras un primer tiempo en el que estuvo atenazada por los nervios, Italia venció 2-0 a Irlanda del Norte en el estadio de Atalanta, en Bérgamo, elegido por el entrenador Gennaro Gatusso porque garantizaba un ambiente y un apoyo que son más difíciles de conseguir en Milán. Con esa victoria superaba el filtro de las semifinales del repechaje europeo y obtenía el derecho a disputar el cotejo que puede devolverlo a un Mundial después de 12 años y cortar las ausencias consecutivas de 2018 y 2022.

Mientras los jugadores de Italia ingresaban al vestuario, Bosnia, en Cardiff, lograba el empate 1-1 conta Gales a cuatro minutos del final con un gol del interminable Edin Dzeko, de 40 años y excompañero de Sergio Agüero en Manchester City. Hubo alargue y se llegó a la definición por penales, con el triunfo 4-2 de Bosnia, gracias a las dos contenciones del arquero Nikola Vasilj, un especialista (en su carrera en clubes -actualmente está en el St. Pauli de Alemania- y en la selección atajó nueve de los 30 que le ejecutaron).

Look at this disrespect and arrogance by Italy. They were already celebrating after we won penalties. We will take this to account in Zenica! pic.twitter.com/P8DCNvpb39

Algunos futbolistas de Italia, entre ellos Federico Dimarco , Pio Espósito y Guglielmo Vicario, siguieron la definición por penales y no ocultaron la satisfacción cuando Kerim Alajbegovic convirtió el remate del 4-2. El gesto de Dimarco fue elocuente. Las reacciones externas fueron adversas, obviamente en Bosnia, y también Italia.

“¡Miren esta falta de respeto y arrogancia de Italia! Ya estaban celebrando después de que ganamos en los penales ¡Nos vengaremos en Zenica!”, publicó la cuenta en X Bosnian Football.

Ante el revuelo, Dimarco dio este sábado una conferencia de prensa que no estaba prevista para ofrecer su descargo: “Estoy aquí porque me vi envuelto en un incidente. Quiero aclarar que mi celebración fue una reacción instintiva. Simplemente estaba viendo los penales con algunos compañeros. Nunca quise faltar al respeto a Bosnia ni a los bosnios, ni lo he hecho jamás con otros clubes o selecciones nacionales".

El carrilero de Inter se mostró molesto porque entiende que fue una filmación oculta: “En todo caso, me sentí decepcionado y me pareció una falta de respeto que me grabaran en un contexto donde había amigos, familiares e incluso niños”. Dimarco admitió que la selección de Italia no está situación de transmitir una imagen de superioridad sobre el resto: “He oído que me llaman arrogante, pero ¿cómo podría serlo? ¿Y qué derecho tengo, teniendo en cuenta que no hemos ido al Mundial en 12 años?”

Dimarco descuenta que en Zenica se encontrarán con “un clima caliente”. Y contó que se puso en contacto con un excompañero en Inter: “Edin Dzeko es un amigo, un gran futbolista y, sobre todo, una gran persona. Incluso nos vimos de vacaciones este verano. El jueves por la noche le envié un mensaje inmediatamente para felicitarlo por llegar a la final, y él respondió de la misma manera, agregando: “¡Que gane el mejor!”“.

Italia no fue a los últimos dos mundiales tras caer en los repechajes ante Suecia y Macedonia del Norte. Un estado de inseguridad se extiende en el calcio , como lo reflejó Sandro Tonali, autor el primer gol ante Irlanda del Norte y quizá el jugador con más recursos técnicos del equipo: “En el primer tiempo estuvimos tensos y un poco contenidos. Se nos venían encima los fantasmas de los últimos años. No digo que se tenga miedo, pero son situaciones difíciles de controlar”.

Recuperado de una lesión, Gianluca Scamacca podría reemplazar a Mateo Retegui , que el jueves estuvo poco preciso y desperdició una clara situación de gol tras un control largo de la pelota. Su nivel parece haber bajado un par de escalones tras irse al fútbol de Arabia Saudita en julio último.

Bosnia intentará llegar por segunda vez a un Mundial, tras la presencia en Brasil 2014, también con Dzeko como referente y ahora dueño de los récords de partidos en la selección (147) y de goles (73). Desembocó en el repechaje tras ser segunda en el grupo que obtuvo Austria, rival de la Argentina en el Mundial. Recibirá a Italia en el Bilino Polje, un estadio pequeño, de la década del 70, con las tribunas muy encima del campo, elegido en lugar de uno más amplio en Sarajevo. La capacidad de 13.812 espectadores se verá reducida a alrededor de 11.000 debido a la sanción que le aplicó la FIFA por los incidentes en un encuentro ante Rumania, en noviembre de 2025, por la penúltima fecha de las eliminatorias europeas.

En la última formación titular dispuesta por el entrenador Sergej Barbarez, todos los futbolistas se desempeñan en ligas europeas fuera de Bosnia. Cuatro lo hacen en Alemania (Dzeko juega en la segunda división, en el líder Schalke 04), dos en la Serie A de Italia, uno en Portugal, uno en Países Bajos, uno en Grecia, uno en Dinamarca y uno en República Checa.

En el historial de seis partidos, Italia se impuso en cuatro, hubo un empate y sufrió una sola derrota (un amistoso en 1996). Un tetracampeón del mundo se juega la clasificación y que la filtración de un video no se le vuelva en contra en forma de meme.

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Fuente: La Nación