Hervir hojas de laurel con clavo de olor en casa: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Los trucos caseros son cada vez más comunes en los hogares y con ingredientes que casi todos tienen. En este marco, hay uno poco conocido que está ganando cada vez más adeptos: hervir hojas de laurel con clavos de olor .

Esta combinación, aunque parezca extraña, no tiene un uso en la cocina, sino que promete transformar cualquier ambiente con su aroma y sus beneficios . El secreto está en el aroma intenso del laurel y el perfume fuerte de los clavos de olor.

Si dejás la olla destapada, el aroma se expande mejor y llega a todos los rincones.

Podés repetir este truco 2 o 3 veces por semana , o cada vez que quieras renovar el aire o eliminar olores persistentes. El aroma suele durar varias horas, sobre todo en ambientes cerrados.

Fuente: TN