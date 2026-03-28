Formación en tecnología como salida laboral para jóvenes en contextos vulnerables

En marzo se inauguró el Hub Digital Benavídez, un espacio ubicado en Av. Benavídez 2090 que surge de la articulación entre el Patronato de la Infancia y Fundación Compromiso. La propuesta busca acercar herramientas vinculadas a la tecnología y al mundo digital a jóvenes y adultos, con el objetivo de transformar el acceso al conocimiento en una vía concreta de inclusión. Pensado como un entorno de aprendizaje y experimentación, el espacio se presenta como un punto de encuentro donde la formación profesional se vincula directamente con las demandas actuales del mercado laboral .

La oferta formativa prevista para este año está dirigida principalmente a jóvenes de entre 16 y 24 años provenientes de hogares con barreras socioeconómicas, en especial de Benavídez y del área de Nuevo Delta. En esta primera etapa, 60 participantes cursarán una capacitación anual en marketing digital bajo un formato híbrido que combinará instancias virtuales con encuentros presenciales. A esto se suman workshops de empleabilidad y formación técnica, así como un Bootcamp intensivo posterior que incluirá prácticas en herramientas como Google Ads, diseño gráfico, Canva y automatización basada en inteligencia artificial.

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El acto de lanzamiento reunió a referentes de los ámbitos tecnológico, educativo y social, quienes coincidieron en destacar el potencial de la tecnología como factor de ampliación de oportunidades cuando su acceso es efectivo. También se abordó el carácter cambiante del mundo del trabajo, donde las trayectorias ya no responden a esquemas lineales y requieren la articulación entre habilidades humanas y competencias tecnológicas.

El nuevo espacio se inscribe dentro de una estrategia más amplia de intervención comunitaria. Desde el Patronato de la Infancia, que acompaña diariamente a más de 650 niños y jóvenes, el Hub se incorpora como una herramienta adicional para ampliar horizontes formativos. A partir del acceso al conocimiento y la formación en nuevas tecnologías, el enfoque del proyecto apunta a fortalecer perfiles preparados para un mercado laboral en constante transformación.

El programa del Hub combina contenidos técnicos con herramientas de inserción laboral. A lo largo del año, los participantes acceden a una capacitación en marketing digital y, una vez finalizada, continúan con un Bootcamp intensivo que incluye prácticas en plataformas y recursos ampliamente utilizados en la economía digital. El enfoque apunta a fortalecer perfiles preparados para un mercado laboral en constante transformación.

El Hub Digital Benavídez es resultado de una alianza entre organizaciones de la sociedad civil y cuenta con el respaldo de instituciones que acompañaron su desarrollo desde el inicio. La iniciativa se integra a una red más amplia de programas educativos y comunitarios que buscan reducir desigualdades y generar oportunidades sostenidas en el tiempo, a partir del acceso al conocimiento y la formación en nuevas tecnologías.

Fuente: TN