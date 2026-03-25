Siniestro vial en Bahía Blanca: atropelló a una mujer y a sus hijos de 5 y 2 años y se dio a la fuga

El martes 24 de marzo se registró un siniestro vial en la calle Thompson al 2500 de Bahía Blanca . Una mujer de 22 años y sus dos hijos menores, de 5 y 2 años , fueron atropellados pasadas las 21 por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

La policía desplegó un operativo junto a agentes de tránsito urbano y efectivos de Defensa Civil, que trabajaron en el sitio tras el impacto, según La Nueva . La policía mantiene activa la búsqueda del conductor involucrado , cuya identidad permanece desconocida y quien se dio a la fuga del lugar tras el siniestro. El motivo del incidente aún se encuentra bajo investigación , señalaron las autoridades locales.

Al llegar la ambulancia del servicio de emergencias SIEmPre, la joven fue hallada consciente y presentaba un traumatismo de cráneo grave y una fractura en un miembro inferior , de acuerdo con información difundida por el mismo medio. Los dos niños fueron trasladados a un centro asistencial para su evaluación médica. Ambos sufrieron traumatismos de cráneo sin pérdida de conocimiento y escoriaciones.

Un accidente automovilístico en la ruta provincial 74 , a la altura de General Madariaga , terminó con la vida de un joven de 24 años y su hijo de 12 meses cuando la familia retornaba a Santiago del Estero. En el siniestro, ocurrido en el kilómetro 18 de la mencionada autovía, la camioneta Toyota Hilux perdió el control en un tramo recto y se estrelló contra un árbol a siete metros de la banquina.

El incidente ocurrió el domingo 22 de marzo alrededor de las 6 de la mañana. La familia había viajado desde Santiago del Estero a Pinamar para trabajar en la pretemporada turística. Finalizada su tarea, comenzaron el retorno en la madrugada del domingo, fecha en la que se produjo la tragedia, según reconstruyó Infobae a partir del testimonio de autoridades policiales y hospitalarias. Los rescatistas debieron utilizar herramientas de corte para liberar a los ocupantes del vehículo , que había salido unas horas antes de Pinamar y quedó con su parte frontal destruida, según explicó personal de bomberos.

Como consecuencia del choque, el bebé sufrió traumatismos severos en el cráneo, tórax y cadera . Los profesionales de la salud intentaron maniobras de reanimación durante el traslado, pero su fallecimiento fue confirmado poco después de arribar al hospital. Mientras que el conductor, Marcio Flores, fue encontrado sin signos vitales al ser rescatado, según constataron bomberos y autoridades presentes.

La colisión de consecuencias fatales, también dejó a la mujer del conductor, Antonella Ovejero, internada en estado delicado bajo supervisión en el Hospital Municipal de General Madariaga , según Central de Noticias de Madariaga. Se abrió una causa por homicidio culposo mientras la Policía Científica investiga las razones detrás del despiste.

Las pericias técnicas buscan determinar si la pérdida de control obedeció a una falla mecánica, un error de conducción o factores externos relacionados con la calzada. Por disposición judicial, se dispuso la autopsia al cuerpo de Flores, también con domicilio en Santiago del Estero, con el objetivo de descartar otras circunstancias que pudieran haber influido en el desenlace, según confirmó la investigación.

Durante el operativo de rescate, participaron agentes de bomberos voluntarios de Madariaga , ambulancias del hospital local y efectivos de la Policía Vial . Al llegar, los equipos extrajeron a la mujer y al menor, los únicos sobrevivientes en ese momento, para su urgente traslado sanitario. La única sobreviviente al siniestro vial continúa bajo supervisión médica y su estado permanece como grave, mientras tanto, peritos y testigos colaboran para esclarecer la secuencia que derivó en la colisión.

Fuente: Infobae