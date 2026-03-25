Rápidos y furiosos: motochorros le roban a un motociclista cuando iba a 100 kilómetros por hora y todo fue filmado

Un violento y arriesgado robo de una moto tuvo lugar en pleno Acceso Sudeste, donde motochorros le robaron el vehículo a un motociclista que circulaba a 100 kilómetros por hora. Ocurrió sobre la bajada ubicada en Villa Domínico . Y todo quedó registrado por una cámara que llevaba el conductor en su casco.

El episodio ocurrió por la noche en la zona sur del Conurbano, en Avellaneda . Un lugar que últimamente se transformó en una verdadera cacería.

En la filmación realizada por una cámara GoPro que llevaba la víctima en su casco, se observa como fue la irrupción de los delincuentes. La víctima curculaba por la zona rápida del Acceso a 100 kilómetros por hora , cuando de manera intempestiva, dos sujetos en moto se le posieron a la par.

En pocos segundos, el que va de acompáñante del motochorro le tiró un manotazo que hizo tambalear a la víctima; y en un abrir y cerrar de ojos y a 100 kilómetros por hora, le dio un manotazo a la llave de encendido de la moto .

La víctima quedó indefensa. Al sacarle la llave, la moto se apagó y fue desacelerando. Los delincuentes que venían a mucha velocidad y a la par siguieron de largo algunos metros, pero pegaron la vuelta a sabiendas que la moto ya no iba a arrancar.

De milagro no hubo accidentados. Increíblemente y luego de la temeraria maniobra de los delincuentes, nadie sufrió un rasguño . Nadie fue atropellado; a pesar que los vehículos en ese carril vienen a mucha velocidad.

El daminificado, al verse indefenso y sin las llaves, se bajó de su moto y huyó en sentido contrario hacia donde viajaba. Es decir, a contramano de donde venían los vehículos a gran velocidad.

Uno de los asaltantes corrió hacia la moto que había sido tirada sobre el asfalto y abrió fuego contra la víctima que había salido corriendo. No le dio. El vehículo fue robado, y los delincuentes están prófugos.

La osada maniobra fue subida a las redes por la propia víctima, y el video se viralizó. A través de redes sociales, fueron varias agrupaciones de motociclistas que reclaman mayor seguridad en las autopistas ya que “son víctimas de una cacería por parte de los delincuentes”, según coincidieron.

Fuente: Clarín