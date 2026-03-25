Detienen a nueve personas que iban en un tour de compras con más de 500 cápsulas de cocaína en el estómago: qué los delató

Un tour de compras que salió desde Salta hacia Mendoza tuvo un abrupto final a mitad de recorrido. Un operativo de gendarmería sobre la Ruta Nacional 38 en el límite entre Tucumán y Catamarca: nueve de los pasajeros eran "mulas". Llevaban más de 10 kilos de cocaína escondidas en 500 cápsulas, que transportaban dentro de sus propios cuerpos. Hubo que escanearlos. Incluso seis de los implicados se descompensaron y fueron llevados de urgencia a hospitales de la zona.

El operativo de Gendarmería llevado a cabo por el Escuadrón 71 Aguilare tuvo lugar sobre la Ruta 38 , muy cercano a la localidad tucumana de La Cocha, en el sur provincial. Fue cuando los gendarmes decidieron parar el ómnibus de larga distancia que venía de Aguas Blancas, en Salta y requisar el tour.

La alarma se encendió luego de revisar a una de las pasajeras que se había puesto muy nerviosa por la presencia de los agentes: llevaba varios envoltorios de droga adheridos al cuerpo. Allí la inspección se volvió más profunda.

El descubrimiento de los gendarmes no culminó ahí. Entre los asientos fueron encontrados más paquetes con cápsulas de cocaína de máxima pureza. En simultáneo, otras dos pasajeras fueron revisadas y también llevaban droga adosada en las cavidades del cuerpo.

La situación se puso tensa ya que varios de los que viajaban, nada tenían que ver con la droga que se iba encontrando. Pero, lo sorpresivo estaba por venir. Seis de los pasajeros se descompensaron y tuvieron que ser trasladados de urgencia hacia los hospitales de Santa Ana y Los Sarmientos. Habían ingerido una impresionante cantidad de cápsulas con cocaína.

Las placas demostraron que cuatro mujeres y dos hombres tenían sus abdómenes repletos de cuerpos extraños. Les encontraron 503 cápsulas de cocaína.

Según confirmó La Gaceta, los 53 pasajeros fueron trasladados para una revisión más exhaustiva y a todos les sacaron radiografías. Las nueve personas que resultaron detenidas, son de Bolivia.

Según informaron los gendarmes, cada cápsula tenía entre 11 y 12 gramos de droga, y por persona se habría ingerido alrededor de 80 unidades.

Estas cápsulas suelen estar recubiertas con materiales sintéticos especialmente diseñados para resistir los ácidos estomacales y evitar filtraciones. De todos modos, es sumamente riesgoso porque si alguna de las píldoras estalla internamente puede llegar a causar una sobredosis inmediata.

Según informaron desde el Juzgado Federal de Tucumán N°2, quienes investigan el caso, fueron incautadas 752 cápsulas en total. Sumadas las ingeridas y las que llevaban arriba del micro. Esto dio un total de 10 kilos con 316 gramos de cocaína de máxima pureza.

Fuente: Clarín