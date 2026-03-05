Sin celulares en el aula: en la Provincia los prohibieron en la primaria pero no en la secundaria

NACIONALES

La aplicación de la medida es incipiente y representa un cambio brusco. Por eso, con la experiencia de sólo tres días (el lunes hubo paro), la regulación del uso de celulares en aulas primarias de la Provincia no tiene todavía una evaluación general. “Cuesta que los chicos -aun los más pequeños- se desprendan del aparato. Pero la idea es ir de a poco”, le dijo a Clarín la directora de una escuela del centro de La Plata.

Es un caso, pero podría servir como muestra: en la Primaria que dirige Romina (su nombre verdadero se preserva porque las autoridades provinciales no permiten a los directivos hacer declaraciones sin autorización previa) hubo una charla con los padres antes del inicio del ciclo lectivo para avisarles que comenzaría la regulación.

Y se dispuso la logística para comenzar a cumplir la norma. Cada aula tiene un cesto donde se depositan los aparatos que llevan los chicos hasta el edificio escolar. “Algunos se sorprendieron. Otros lo tomaron con normalidad. No hubo planteos, excepto en los años más avanzados”, dijo la responsable académica de la Escuela. En Buenos Aires, el ciclo primario abarca a chicos de entre 6 y 12 años. Va desde Primero a Sexto año, o grado.

A partir del ciclo lectivo 2026, la Provincia de Buenos Aires comenzó a implementar la ley que reglamenta el uso de celulares y dispositivos electrónicos en escuelas tanto públicas como privadas. Esto abarca a toda la jornada escolar, incluido los recreos. Los alumnos deben mantenerlos guardados y apagados , permitiéndose su uso solo si un docente lo requiere para fines pedagógicos.

La disposición rige para los 5.874 establecimientos de ese nivel que funcionan en todo el territorio y que tienen matriculados a 1.678.400 niños y niñas . Ese universo incluye a los 1.695 institutos de gestión privada, que inscribieron a más de 560.000 alumnos.

La norma fue aprobada en septiembre de 2025 en la Legislatura y promulgada con el como Ley N° 15.534 en el Boletín Oficial del 14 de octubre. Busca “reducir las distracciones , mejorar la atención, fortalecer la socialización y combatir el ciberbullying”.

La directora General de Escuelas provincial, Flavia Teriggi, aclaró que “no se trata de una prohibición. La palabra prohibir no está en la ley”. Funciona de esta manera: los alumnos pueden llevar el teléfono por seguridad en el trayecto, pero debe estar inactivo durante las horas de clases, a menos que se autorice expresamente por el docente con fines de aprendizaje.

Según explicaron los autores del proyecto también se pretende “recuperar los recreos como espacios de juego y relación cara a cara, evitando la dependencia digital ”. Y también apuntan a advertir y concientizar a los menores sobre los riesgos del uso excesivo o irresponsable de los dispositivos. La conexión con plataformas de apuestas o los vínculos que pueden derivar en casos de grooming .

En la dirección de Escuelas explicaron que “la Provincia concibe a la tecnología en general y las tecnologías digitales en particular como dimensión cultural que requiere sentido político, orientación pedagógica y un proyecto institucional que la sustente. Así los establecimientos analizarán en cada marco institucional, los usos de los dispositivos telefónicos, estableciendo acuerdos claros entre docentes, estudiantes y familias; sensibilizar a las familias sobre los riesgos de ciertas formas de uso y sobre los conflictos que puede generar la presencia de celulares que vienen de los hogares a las aulas sin orientaciones a sus hijos e hijas”.

La normativa coloca a la provincia en sintonía con la Ciudad de Buenos Aires y otras jurisdicciones que ya aplican disposiciones regulatorias para los aparatos de comunicación.

El proyecto fue impulsado por el senador Emmanuel González Santalla (Unión por la Patria) junto con la entonces senadora Lorena Mandagarán (UCR-Cambio Federal). Había en el parlamento varias propuestas y se unificó para avanzar más rápido.

En Buenos Aires también se conocen experiencias de otros institutos que van más lejos que la ley 15.534. Es el caso -por ejemplo- del Colegio CEDI de La Plata, que está en calle 493 y 31 de Gonnet. Es una experiencia sobre un universo pequeño. Desde hace meses implementa lo que denominan "jornada libre de teléfonos celulares", con un sistema de casilleros en el que cada estudiante deposita su equipo al comenzar el día. Así lo difundieron en las redes del centro educativo.

Según trascendió en las últimas horas, la Escuela Secundaria N° 58, de Mar del Plata, ubicada en Lebensohn 6854, informó a las familias que desde el 1° de abril prohibirán el uso de celulares en las aulas.

Explicaron que será para “profundizar el aprendizaje, a través de la construcción de vínculos pedagógicos, que se ven muchas veces afectados por el uso de dispositivos electrónicos. De esta manera buscan resguardar el clima áulico e institucional, el desempeño académico y la salud emocional de los estudiantes y docentes”.

Fuente: Clarín