Si ves que la airfryer se prende fuego, nunca le tires agua: por qué este error empeorará todo en segundos

Las freidoras de aire o airfryer se convirtieron en uno de los electrodomésticos más usados en la cocina diaria. Prácticas, rápidas y más saludables que otros métodos de cocción, parecen seguras a simple vista. Sin embargo, como cualquier aparato eléctrico que trabaja con altas temperaturas, no están exentas de riesgos.

Uno de los escenarios más peligrosos es un principio de incendio. Y en ese momento, actuar por impulso puede empeorar todo en cuestión de segundos.

Aunque apagar fuego con agua es lo primero que se le ocurre a la mayoría, en una airfryer es un error grave . Este tipo de incendios suele involucrar grasa o restos de aceite acumulados.

Cuando el agua entra en contacto con grasa caliente o en llamas , ocurre una reacción inmediata que puede expandir el fuego:

Además, hay otro riesgo clave: la electricidad . Al estar enchufada, tirar agua puede generar una descarga eléctrica o un cortocircuito .

En lugar de usar agua, hay formas más seguras de actuar para controlar la situación:

La clave es sofocar el incendio, no expandirlo.

Más allá de saber cómo reaccionar, la mejor herramienta es la prevención. Un uso responsable reduce mucho las chances de que ocurra un incidente:

Lo que parece un gesto lógico puede transformarse en una situación fuera de control. Tirar agua sobre una airfryer en llamas no solo no apaga el fuego, sino que puede intensificarlo y volverlo más peligroso.

Fuente: TN